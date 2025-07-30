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ВС России нанесли удары по установкам HIMARS ВСУ в Николаевской области

ВС России нанесли удары по установкам HIMARS ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 30.07.2025

ВС России нанесли удары по установкам HIMARS ВСУ в Николаевской области

Удары в Николаевской области Украины нанесены по установкам HIMARS, точкам базирования беспилотных катеров и складов с комплектующими для ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:06:00+03:00

2025-07-30T09:06:00+03:00

2025-07-30T19:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Удары в Николаевской области Украины нанесены по установкам HIMARS, точкам базирования беспилотных катеров и складов с комплектующими для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Очаков и Николаевская область. <...> Удары по точкам базирования беспилотных катеров и складов с импортируемыми комплектующими/ <...> В стороне Лупарево-Галициново били по установкам HIMARS, есть одно попадание", — заявил Лебедев. Он добавил со ссылкой на местных жителей, что после ударов была слышна детонация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаевская область, безопасность, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф