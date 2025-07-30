https://ria.ru/20250730/ustanovki-2032281508.html
ВС России нанесли удары по установкам HIMARS ВСУ в Николаевской области
ВС России нанесли удары по установкам HIMARS ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 30.07.2025
ВС России нанесли удары по установкам HIMARS ВСУ в Николаевской области
Удары в Николаевской области Украины нанесены по установкам HIMARS, точкам базирования беспилотных катеров и складов с комплектующими для ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:06:00+03:00
2025-07-30T09:06:00+03:00
2025-07-30T19:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаевская область
безопасность
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018116464_0:395:2939:2048_1920x0_80_0_0_b2a23ac2f00cb52783da331b90b5aff4.jpg
ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Удары в Николаевской области Украины нанесены по установкам HIMARS, точкам базирования беспилотных катеров и складов с комплектующими для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Очаков и Николаевская область. <...> Удары по точкам базирования беспилотных катеров и складов с импортируемыми комплектующими/ <...> В стороне Лупарево-Галициново били по установкам HIMARS, есть одно попадание", — заявил Лебедев. Он добавил со ссылкой на местных жителей, что после ударов была слышна детонация.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018116464_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_18bac98c6e76e70f07e27b5557ded5e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, безопасность, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Безопасность, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по установкам HIMARS ВСУ в Николаевской области
Лебедев: ВС РФ нанесли удары по установкам HIMARS ВСУ в Николаевской области