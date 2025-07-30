https://ria.ru/20250730/ultimatum-2032268920.html
"Он сожалеет": в Британии указали на неочевидную деталь ультиматума Трампа
"Он сожалеет": в Британии указали на неочевидную деталь ультиматума Трампа - РИА Новости, 30.07.2025
"Он сожалеет": в Британии указали на неочевидную деталь ультиматума Трампа
Сокращение сроков ультиматумов при переговорах говорит о слабой позиции президента США Дональда Трампа, заявил британский геополитический аналитик Александр... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T06:09:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сокращение сроков ультиматумов при переговорах говорит о слабой позиции президента США Дональда Трампа, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube."Редко в переговорах сокращают сроки ультиматумов. Это делается, чтобы оказать давление на оппонента. Но чаще всего это говорит лишь о слабости и переживаниях у тех, кто ультиматум и поставил <…> Надо учитывать, что мы говорим о Трампе, никто не знает, что у него в голове", — сказал он.Он добавил, что у Трампа нет других ходов, он в ловушке. С другой стороны, продолжил аналитик, в эту ловушку он сам себя загнал."Ему совершенно не хочется вводить санкции против России, он сожалеет о том, что сейчас происходит. <…> Но Москва и лично Путин не раз говорили о том, как должен закончится украинский конфликт, Трамп просто не хочет слушать <…> Они побеждают, у них есть все преимущества, но США и НАТО не заинтересованы в переговорах, они лишь хотят диктовать свои условия", — заключил Меркурис.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
https://ria.ru/20250730/tramp-2032261897.html
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"Он сожалеет": в Британии указали на неочевидную деталь ультиматума Трампа
Аналитик Меркурис: сокращение сроков ультиматума говорит о слабости Трампа