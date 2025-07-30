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Украинский конфликт будет решен на поле боя, считает американский профессор - РИА Новости, 30.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 30.07.2025 (обновлено: 21:35 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/ukraina-2032471249.html
Украинский конфликт будет решен на поле боя, считает американский профессор
Украинский конфликт будет решен на поле боя, считает американский профессор - РИА Новости, 30.07.2025
Украинский конфликт будет решен на поле боя, считает американский профессор
Россия решит конфликт на Украине военным путем, так как ни Киев, ни Европа не согласятся на приемлемые для России условия, считает американский профессор Джон... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T21:34:00+03:00
2025-07-30T21:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
такер карлсон
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Россия решит конфликт на Украине военным путем, так как ни Киев, ни Европа не согласятся на приемлемые для России условия, считает американский профессор Джон Миршаймер. "Ни украинцы, ни Запад — а здесь мы в основном говорим о европейцах — не готовы заключить соглашение, которое было бы приемлемо для России. Поэтому дипломатического урегулирования этой войны не будет. Всё решится на поле боя, Россия одержит тяжёлую победу, и в результате возникнет замороженный конфликт", - выразил он своё мнение в интервью журналисту Такеру Карлсону. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию. Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов РФ, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин ранее, говоря о тех, кто принимает участие в спецоперации, заявил, что он знает, как это непросто, особенно на отдельных участках, это тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни и здоровью. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
https://ria.ru/20250730/turtsija-2032460670.html
https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032420454.html
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россия, украина, сша, такер карлсон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Такер Карлсон
Украинский конфликт будет решен на поле боя, считает американский профессор

Миршаймер: украинских конфликт будет решен Россией на поле боя

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Россия решит конфликт на Украине военным путем, так как ни Киев, ни Европа не согласятся на приемлемые для России условия, считает американский профессор Джон Миршаймер.
"Ни украинцы, ни Запад — а здесь мы в основном говорим о европейцах — не готовы заключить соглашение, которое было бы приемлемо для России. Поэтому дипломатического урегулирования этой войны не будет. Всё решится на поле боя, Россия одержит тяжёлую победу, и в результате возникнет замороженный конфликт", - выразил он своё мнение в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Турции выразили оптимизм в отношении урегулирования на Украине
Вчера, 20:03
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию.
Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов РФ, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин ранее, говоря о тех, кто принимает участие в спецоперации, заявил, что он знает, как это непросто, особенно на отдельных участках, это тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни и здоровью.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.07.2025
Вчера, 17:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАТакер Карлсон
 
 
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