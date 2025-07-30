https://ria.ru/20250730/ukraina-2032398593.html

Сотрудники НАБУ напуганы возможными задержаниями, заявил глава САП

Сотрудники НАБУ напуганы возможными задержаниями, заявил глава САП - РИА Новости, 30.07.2025

Сотрудники НАБУ напуганы возможными задержаниями, заявил глава САП

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко заявил, что команда Национального антикоррупционного бюро Украины РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:53:00+03:00

2025-07-30T15:53:00+03:00

2025-07-30T18:42:00+03:00

в мире

украина

александр клименко

владимир зеленский

руслан стефанчук

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

верховная рада украины

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко заявил, что команда Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) напугана, поскольку может подвергнуться бездоказательным задержаниям, он ожидает, что политическое давление на САП продолжится. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Владимир Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. "Команда НАБУ на данный момент растеряна и напугана, поскольку ее члены понимают, что могут быть задержаны без достаточных доказательств. Этот страх мешает им эффективно выполнять свою работу", - отметил он в интервью газете Financial Times. По мнению Клименко, кампании по дискредитации САП и политическое давление на ведомство продолжатся. Речь идет о скоординированной кампании со стороны высокопоставленных чиновников, уточнил он.

https://ria.ru/20250725/rada-2031408848.html

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