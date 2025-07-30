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На Украине женщин с медобразованием будут ставить на воинский учет
На Украине женщин с медобразованием будут ставить на воинский учет - РИА Новости, 30.07.2025
На Украине женщин с медобразованием будут ставить на воинский учет
На Украине женщин с медицинским и фармацевтическим образованием будут автоматически ставить на воинский учет, сообщил в среду представитель кабмина в Верховной... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:52:00+03:00
2025-07-30T15:52:00+03:00
2025-07-30T15:52:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. На Украине женщин с медицинским и фармацевтическим образованием будут автоматически ставить на воинский учет, сообщил в среду представитель кабмина в Верховной рады Тарас Мельничук. "Внесены изменения в порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов…Предусмотрено автоматическое взятие на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия; уточнен алгоритм действий учебных заведений и территориальных центров комплектования и социальной поддержки по таким категориям женщин", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. По его словам, также автоматически ставить на воинский учет будут достигших 25-летнего возраста, не проходивших военной службы или базовой общевойсковой подготовки, с первичным званием "солдат запаса". Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в середине октября 2024 года заявил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин в будущем. Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, пожелавших пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной. Позже глава совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что женщин на Украине надо готовить к военной службе.
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024314471.html
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украина, великобритания, валерий залужный, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине женщин с медобразованием будут ставить на воинский учет
На Украине будут автоматически ставить на воинский учет женщин с медобразованием