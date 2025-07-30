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Глава САП Украины заявил о нарушениях работы антикоррупционных органов - РИА Новости, 30.07.2025
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13:43 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/ukraina-2032351411.html
Глава САП Украины заявил о нарушениях работы антикоррупционных органов
Глава САП Украины заявил о нарушениях работы антикоррупционных органов - РИА Новости, 30.07.2025
Глава САП Украины заявил о нарушениях работы антикоррупционных органов
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко заявил, что скандал вокруг антикоррупционных органов нарушил их... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:43:00+03:00
2025-07-30T13:43:00+03:00
в мире
украина
александр клименко
владимир зеленский
руслан стефанчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко заявил, что скандал вокруг антикоррупционных органов нарушил их работу, некоторые операции приостановлены, а осведомители не хотят сотрудничать. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Клименко в интервью агентству Блумберг указал на то, что ситуация вокруг антикоррупционных органов нарушила их работу, некоторые операции из-за неопределенности были приостановлены. "НАБУ, например, работает с большим количеством осведомителей, который теперь "заморозили (работу - ред.)". Они не хотят ни сотрудничества, ни разглашения своих личностей, поскольку они занимают разные должности, в том числе высокопоставленные. Они не хотят, чтобы кто-то знал, что они содействуют выявлению коррупции на месте работы", - отметил он. Клименко добавил, что и НАБУ, и САП в том числе работают над делами в украинском оборонном секторе. По его словам, антикоррупционные органы и он сам приняли участие в составлении нового законопроекта, регулирующего их работу. Как отмечает агентство, этот законопроект предполагает более строгие проверки для сотрудников ведомств при получении доступа к гостайне, а также регулярные проверки на детекторе лжи. По мнению главы САП, требуются изменения в законодательстве, чтобы улучшить работу ведомства. "Через несколько лет ситуация будет критическая", - подчеркнул Клименко.
https://ria.ru/20250730/miting--2032306464.html
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в мире, украина, александр клименко, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), верховная рада украины, протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Александр Клименко, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Верховная Рада Украины, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
Глава САП Украины заявил о нарушениях работы антикоррупционных органов

Глава САП Клименко: скандал вокруг антикоррупционных органов нарушил их работу

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко заявил, что скандал вокруг антикоррупционных органов нарушил их работу, некоторые операции приостановлены, а осведомители не хотят сотрудничать.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.
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Клименко в интервью агентству Блумберг указал на то, что ситуация вокруг антикоррупционных органов нарушила их работу, некоторые операции из-за неопределенности были приостановлены.
"НАБУ, например, работает с большим количеством осведомителей, который теперь "заморозили (работу - ред.)". Они не хотят ни сотрудничества, ни разглашения своих личностей, поскольку они занимают разные должности, в том числе высокопоставленные. Они не хотят, чтобы кто-то знал, что они содействуют выявлению коррупции на месте работы", - отметил он.
Клименко добавил, что и НАБУ, и САП в том числе работают над делами в украинском оборонном секторе.
По его словам, антикоррупционные органы и он сам приняли участие в составлении нового законопроекта, регулирующего их работу. Как отмечает агентство, этот законопроект предполагает более строгие проверки для сотрудников ведомств при получении доступа к гостайне, а также регулярные проверки на детекторе лжи.
По мнению главы САП, требуются изменения в законодательстве, чтобы улучшить работу ведомства. "Через несколько лет ситуация будет критическая", - подчеркнул Клименко.
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В миреУкраинаАлександр КлименкоВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Верховная Рада УкраиныПротесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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