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Депутат Рады пообещал завалить законопроект о НАБУ правками - РИА Новости, 30.07.2025
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13:36 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/ukraina-2032349644.html
Депутат Рады пообещал завалить законопроект о НАБУ правками
Депутат Рады пообещал завалить законопроект о НАБУ правками - РИА Новости, 30.07.2025
Депутат Рады пообещал завалить законопроект о НАБУ правками
Депутат украинского парламента Ярослав Железняк пообещал завалить правками законопроекты о полномочиях национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:36:00+03:00
2025-07-30T13:36:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
протесты на украине из-за закона о набу
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутат украинского парламента Ярослав Железняк пообещал завалить правками законопроекты о полномочиях национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) - по его словам, он вынужден пойти на такой шаг в ответ на игнорирование со стороны офиса Владимира Зеленского. "С этой недели каждый законопроект, который идет на второе чтение (в парламенте), получит от меня много правок. Это вынужденный шаг, так как в последнее время наша (парламентская) коалиция и офис (Зеленского) решили, что регламент - это что-то неважное. И из-за абсолютно левых правок, нарушая суть закона и права других депутатов, тянут откровенную шкуру", - написал Железняк в своем Telegram-канале, не пояснив значение сленгового выражения в конце последней фразы. По его словам, именно с помощью таких правок заинтересованные стороны протолкнули фактическую ликвидацию НАБУ и САП. Парламентарий отметил, что "с удовольствием уменьшит количество правок", как только оппозиции будет дана гарантия, что "такие нарушения больше не повторятся". Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html
https://ria.ru/20250730/zelenskiy-2032165388.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
Депутат Рады пообещал завалить законопроект о НАБУ правками

Депутат Рады Железняк пообещал завалить проект о НАБУ и САП правками

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутат украинского парламента Ярослав Железняк пообещал завалить правками законопроекты о полномочиях национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) - по его словам, он вынужден пойти на такой шаг в ответ на игнорирование со стороны офиса Владимира Зеленского.
"С этой недели каждый законопроект, который идет на второе чтение (в парламенте), получит от меня много правок. Это вынужденный шаг, так как в последнее время наша (парламентская) коалиция и офис (Зеленского) решили, что регламент - это что-то неважное. И из-за абсолютно левых правок, нарушая суть закона и права других депутатов, тянут откровенную шкуру", - написал Железняк в своем Telegram-канале, не пояснив значение сленгового выражения в конце последней фразы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Зеля — черт!" Диктатор Украины эффектно сорвался с поводка
23 июля, 09:59
По его словам, именно с помощью таких правок заинтересованные стороны протолкнули фактическую ликвидацию НАБУ и САП. Парламентарий отметил, что "с удовольствием уменьшит количество правок", как только оппозиции будет дана гарантия, что "такие нарушения больше не повторятся".
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
"Вышел из доверия". Запад поставил Зеленского перед выбором
Вчера, 08:00
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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