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Евродепутат прокомментировал протест против Зеленского - РИА Новости, 30.07.2025
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07:37 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/ukraina-2032273917.html
Евродепутат прокомментировал протест против Зеленского
Евродепутат прокомментировал протест против Зеленского - РИА Новости, 30.07.2025
Евродепутат прокомментировал протест против Зеленского
Начавшиеся на Украине протесты против Владимира Зеленского и зарубежная критика в его адрес из-за ограничения полномочий антикоррупционных органов... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:37:00+03:00
2025-07-30T07:37:00+03:00
в мире
украина
сша
словакия
руслан стефанчук
владимир зеленский
спиридон килинкаров
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Начавшиеся на Украине протесты против Владимира Зеленского и зарубежная критика в его адрес из-за ограничения полномочий антикоррупционных органов свидетельствуют о намерении Запада его заменить, заявил РИА Новости евродепутат от Словакии Любош Блага. "Сам факт, что кто-то вдруг начал говорить на такую смешную тему (борьбы с коррупцией на Украине – ред.) и "совершенно спонтанно" организовывать протесты против режима Зеленского, является совершенно явным сигналом о том, что Запад решил заменить Зеленского", - полагает собеседник агентства. Как отмечает Блага, сейчас Зеленский больше вредит намерениям Запада, а его "крайне недостойный доверия образ" служит главным препятствием для соглашения с Россией, которое Запад хочет заключить, чтобы не потерять все вложенное в проект "Антироссия" в лице Украины. "Поэтому как раньше возвеличивали Зеленского, так теперь как по команде все глобалистские СМИ начали его критиковать. Тряпку, когда она уже слишком грязная и рваная, нужно выбросить и заменить новой", - резюмирует Блага. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом". Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что Еврокомиссия письменно предупредила Киев о том, что может приостановить целиком всю финансовую помощь из европейского фонда для Украины в случае давления на антикоррупционные органы страны НАБУ и САП. По данным газеты, речь шла о 50 миллиардах долларов.
https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html
https://ria.ru/20250730/zelenskiy--2032264147.html
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в мире, украина, сша, словакия, руслан стефанчук, владимир зеленский, спиридон килинкаров, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, США, Словакия, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Спиридон Килинкаров, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Евродепутат прокомментировал протест против Зеленского

Блага назвал протесты против Зеленского сигналом о намерении Запада его сменить

© AP Photo / Alex BabenkoУчастники акции протеста в Киеве
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Участники акции протеста в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Начавшиеся на Украине протесты против Владимира Зеленского и зарубежная критика в его адрес из-за ограничения полномочий антикоррупционных органов свидетельствуют о намерении Запада его заменить, заявил РИА Новости евродепутат от Словакии Любош Блага.
"Сам факт, что кто-то вдруг начал говорить на такую смешную тему (борьбы с коррупцией на Украине – ред.) и "совершенно спонтанно" организовывать протесты против режима Зеленского, является совершенно явным сигналом о том, что Запад решил заменить Зеленского", - полагает собеседник агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В США вынесли суровый приговор Зеленскому
29 июля, 15:14
Как отмечает Блага, сейчас Зеленский больше вредит намерениям Запада, а его "крайне недостойный доверия образ" служит главным препятствием для соглашения с Россией, которое Запад хочет заключить, чтобы не потерять все вложенное в проект "Антироссия" в лице Украины.
"Поэтому как раньше возвеличивали Зеленского, так теперь как по команде все глобалистские СМИ начали его критиковать. Тряпку, когда она уже слишком грязная и рваная, нужно выбросить и заменить новой", - резюмирует Блага.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что Еврокомиссия письменно предупредила Киев о том, что может приостановить целиком всю финансовую помощь из европейского фонда для Украины в случае давления на антикоррупционные органы страны НАБУ и САП. По данным газеты, речь шла о 50 миллиардах долларов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Киеве рассказали, какой удар Запад нанесет Зеленскому
Вчера, 05:02
 
В миреУкраинаСШАСловакияРуслан СтефанчукВладимир ЗеленскийСпиридон КилинкаровНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
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