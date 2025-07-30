https://ria.ru/20250730/ukraina-2032273917.html

Евродепутат прокомментировал протест против Зеленского

Евродепутат прокомментировал протест против Зеленского - РИА Новости, 30.07.2025

Евродепутат прокомментировал протест против Зеленского

Начавшиеся на Украине протесты против Владимира Зеленского и зарубежная критика в его адрес из-за ограничения полномочий антикоррупционных органов... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T07:37:00+03:00

2025-07-30T07:37:00+03:00

2025-07-30T07:37:00+03:00

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владимир зеленский

спиридон килинкаров

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Начавшиеся на Украине протесты против Владимира Зеленского и зарубежная критика в его адрес из-за ограничения полномочий антикоррупционных органов свидетельствуют о намерении Запада его заменить, заявил РИА Новости евродепутат от Словакии Любош Блага. "Сам факт, что кто-то вдруг начал говорить на такую смешную тему (борьбы с коррупцией на Украине – ред.) и "совершенно спонтанно" организовывать протесты против режима Зеленского, является совершенно явным сигналом о том, что Запад решил заменить Зеленского", - полагает собеседник агентства. Как отмечает Блага, сейчас Зеленский больше вредит намерениям Запада, а его "крайне недостойный доверия образ" служит главным препятствием для соглашения с Россией, которое Запад хочет заключить, чтобы не потерять все вложенное в проект "Антироссия" в лице Украины. "Поэтому как раньше возвеличивали Зеленского, так теперь как по команде все глобалистские СМИ начали его критиковать. Тряпку, когда она уже слишком грязная и рваная, нужно выбросить и заменить новой", - резюмирует Блага. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом". Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что Еврокомиссия письменно предупредила Киев о том, что может приостановить целиком всю финансовую помощь из европейского фонда для Украины в случае давления на антикоррупционные органы страны НАБУ и САП. По данным газеты, речь шла о 50 миллиардах долларов.

https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html

https://ria.ru/20250730/zelenskiy--2032264147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, словакия, руслан стефанчук, владимир зеленский, спиридон килинкаров, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)