https://ria.ru/20250730/ukraina-2032271578.html

Евродепутат назвал режим Зеленского стиральной машиной

Евродепутат назвал режим Зеленского стиральной машиной - РИА Новости, 30.07.2025

Евродепутат назвал режим Зеленского стиральной машиной

Режим Владимира Зеленского является огромной "стиральной машиной" по отмыванию денег Запада, поступающих в виде финансовой и военной помощи, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T07:06:00+03:00

2025-07-30T07:06:00+03:00

2025-07-30T07:06:00+03:00

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владимир зеленский

руслан стефанчук

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Режим Владимира Зеленского является огромной "стиральной машиной" по отмыванию денег Запада, поступающих в виде финансовой и военной помощи, заявил РИА Новости евродепутат от Словакии Любош Блага. "Уже несколько лет назад было совершенно ясно, что вся эта абсолютно непрозрачная система западной военной и финансовой поддержки режима Зеленского - это одна огромная коррупционная стиральная машина на сотни миллиардов долларов и евро. Эта система построена непосредственно на коррупции, она является ее основным функциональным элементом", - сказал Блага. Как отметил евродепутат, разговоры о борьбе с коррупцией на Украине при действующем там режиме звучат "как неудачная шутка". Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ, однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, призванную якобы укрепить независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что Еврокомиссия письменно предупредила Киев о том, что может приостановить целиком всю финансовую помощь из европейского фонда для Украины в случае давления на антикоррупционные органы страны НАБУ и САП. По данным газеты, речь шла о 50 миллиардах долларов.

https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html

https://ria.ru/20250730/zelenskiy--2032264147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, словакия, киев, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины