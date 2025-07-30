Евродепутат назвал режим Зеленского стиральной машиной
Евродепутат Блага назвал Зеленского стиральной машиной по отмыванию денег Запада
© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Режим Владимира Зеленского является огромной "стиральной машиной" по отмыванию денег Запада, поступающих в виде финансовой и военной помощи, заявил РИА Новости евродепутат от Словакии Любош Блага.
"Уже несколько лет назад было совершенно ясно, что вся эта абсолютно непрозрачная система западной военной и финансовой поддержки режима Зеленского - это одна огромная коррупционная стиральная машина на сотни миллиардов долларов и евро. Эта система построена непосредственно на коррупции, она является ее основным функциональным элементом", - сказал Блага.
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Как отметил евродепутат, разговоры о борьбе с коррупцией на Украине при действующем там режиме звучат "как неудачная шутка".
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ, однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, призванную якобы укрепить независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что Еврокомиссия письменно предупредила Киев о том, что может приостановить целиком всю финансовую помощь из европейского фонда для Украины в случае давления на антикоррупционные органы страны НАБУ и САП. По данным газеты, речь шла о 50 миллиардах долларов.