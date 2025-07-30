https://ria.ru/20250730/ukraina-2032271238.html

"Будет расформирована": в США раскрыли, чем закончится конфликт на Украине

"Будет расформирована": в США раскрыли, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 30.07.2025

"Будет расформирована": в США раскрыли, чем закончится конфликт на Украине

Украина проиграет в конфликте с Россией и будет вынуждена принять мир на российских условиях, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T06:58:00+03:00

2025-07-30T06:58:00+03:00

2025-07-30T15:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

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дональд трамп

скотт риттер

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украина проиграет в конфликте с Россией и будет вынуждена принять мир на российских условиях, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Украина потерпит стратегическое поражение от России. Нынешняя власть будет расформирована. Затем пройдут новые выборы, на которых сформируется пророссийское правительство, которое будет стремиться превратить Украину из несостоявшейся марионетки Запада в члена Союзного государства. <…> Украина навсегда присоединится к России и Белоруссии, она никогда не станет частью Европы. Такова реальность", — сказал он.Также Риттер отметил, что сейчас в окружении президента США Дональда Трампа нет людей, по-настоящему разбирающихся в специфике политики России и постсоветского пространства. Поэтому хозяину Белого дома сложно правильно воспринимать описанную реальность.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция закончится, когда Россия достигнет поставленных президентом Владимиром Путиным целей. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, Москва близка к их выполнению, тогда как ВСУ и режим Зеленского находятся на грани развала.

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

россия

украина

белоруссия

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