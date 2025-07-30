https://ria.ru/20250730/ukraina-2032261252.html

Украинский пленный рассказал о создании батальонов из дезертиров

Украинский пленный рассказал о создании батальонов из дезертиров - РИА Новости, 30.07.2025

Украинский пленный рассказал о создании батальонов из дезертиров

Украинское командование создало несколько батальонов из украинских военных, которые ранее дезертировали из ВСУ, а затем были пойманы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T04:16:00+03:00

2025-07-30T04:16:00+03:00

2025-07-30T04:16:00+03:00

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ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Украинское командование создало несколько батальонов из украинских военных, которые ранее дезертировали из ВСУ, а затем были пойманы, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Литвиненко, побывавший в одном из таких батальонов. "Меня и половину еще ребят отвезли в город Ровно, в 169-й резервный батальон. В этом батальоне проживает свыше 2000 человек. Это все люди, которые уже были в СЗЧ (самовольное оставление воинской части — ред.)", — сказал Литвиненко. По его словам, всего подобных батальонов на Украине по меньшей мере четыре. "От ребят, с которыми я познакомился в 169-м резервном батальоне, я слышал, что еще три таких батальона есть: в Умани, во Львове и в Черкасах. Там созданы такие условия, чтобы люди не разбегались", — добавил пленный.

https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ровно

украина

умань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ровно, украина, умань, вооруженные силы украины