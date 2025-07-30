https://ria.ru/20250730/ukraina-2032261252.html
Украинский пленный рассказал о создании батальонов из дезертиров
Украинский пленный рассказал о создании батальонов из дезертиров - РИА Новости, 30.07.2025
Украинский пленный рассказал о создании батальонов из дезертиров
Украинское командование создало несколько батальонов из украинских военных, которые ранее дезертировали из ВСУ, а затем были пойманы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:16:00+03:00
2025-07-30T04:16:00+03:00
2025-07-30T04:16:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Украинское командование создало несколько батальонов из украинских военных, которые ранее дезертировали из ВСУ, а затем были пойманы, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Литвиненко, побывавший в одном из таких батальонов. "Меня и половину еще ребят отвезли в город Ровно, в 169-й резервный батальон. В этом батальоне проживает свыше 2000 человек. Это все люди, которые уже были в СЗЧ (самовольное оставление воинской части — ред.)", — сказал Литвиненко. По его словам, всего подобных батальонов на Украине по меньшей мере четыре. "От ребят, с которыми я познакомился в 169-м резервном батальоне, я слышал, что еще три таких батальона есть: в Умани, во Львове и в Черкасах. Там созданы такие условия, чтобы люди не разбегались", — добавил пленный.
https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ровно, украина, умань, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровно, Украина, Умань, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал о создании батальонов из дезертиров
ВСУ создали несколько батальонов из дезертировавших солдат