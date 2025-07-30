https://ria.ru/20250730/ukraina-2032252208.html

ВСУ сообщили о ракетном ударе по учебному подразделению, есть погибшие

ВСУ сообщили о ракетном ударе по учебному подразделению, есть погибшие - РИА Новости, 30.07.2025

ВСУ сообщили о ракетном ударе по учебному подразделению, есть погибшие

По территории учебного подразделения ВСУ нанесли удар, есть погибшие, сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск Украины. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T01:47:00+03:00

2025-07-30T01:47:00+03:00

2025-07-30T02:08:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. По территории учебного подразделения ВСУ нанесли удар, есть погибшие, сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск Украины."Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21.30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих", — говорится в публикации.Там не уточнили, где конкретно располагается объект, подвергшийся атаке.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250730/vzryv-2032250621.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы украины