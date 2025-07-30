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ВСУ сообщили о ракетном ударе по учебному подразделению, есть погибшие - РИА Новости, 30.07.2025
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01:47 30.07.2025 (обновлено: 02:08 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/ukraina-2032252208.html
ВСУ сообщили о ракетном ударе по учебному подразделению, есть погибшие
ВСУ сообщили о ракетном ударе по учебному подразделению, есть погибшие - РИА Новости, 30.07.2025
ВСУ сообщили о ракетном ударе по учебному подразделению, есть погибшие
По территории учебного подразделения ВСУ нанесли удар, есть погибшие, сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск Украины. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T01:47:00+03:00
2025-07-30T02:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. По территории учебного подразделения ВСУ нанесли удар, есть погибшие, сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск Украины."Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21.30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих", — говорится в публикации.Там не уточнили, где конкретно располагается объект, подвергшийся атаке.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250730/vzryv-2032250621.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ сообщили о ракетном ударе по учебному подразделению, есть погибшие

Сухопутные войска Украины сообщили о ракетном ударе по учебному подразделению

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. По территории учебного подразделения ВСУ нанесли удар, есть погибшие, сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск Украины.
«
"Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21.30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих", — говорится в публикации.
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Там не уточнили, где конкретно располагается объект, подвергшийся атаке.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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