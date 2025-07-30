https://ria.ru/20250730/ukraina-2032249169.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 30.07.2025
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале украинского СМИ "Общественное". РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T00:34:00+03:00
2025-07-30T00:34:00+03:00
2025-07-30T00:36:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Николаеве прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале украинского СМИ "Общественное"."В Николаеве был слышен звук взрыва", — говорится в публикации.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины