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В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 30.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:34 30.07.2025 (обновлено: 00:36 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/ukraina-2032249169.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 30.07.2025
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале украинского СМИ "Общественное". РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T00:34:00+03:00
2025-07-30T00:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Николаеве прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале украинского СМИ "Общественное"."В Николаеве был слышен звук взрыва", — говорится в публикации.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаев (украина)
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в мире, николаев (украина), россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Николаеве прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Николаеве прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале украинского СМИ "Общественное".
«
Николаеве был слышен звук взрыва", — говорится в публикации.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)РоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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