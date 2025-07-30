https://ria.ru/20250730/ukraina-2032235759.html

Другого варианта нет: живым на Украине не должен остаться никто

Другого варианта нет: живым на Украине не должен остаться никто - РИА Новости, 30.07.2025

Другого варианта нет: живым на Украине не должен остаться никто

Один из главных информационных парадоксов в рамках конфликта на Украине (особенно сейчас) заключается в том, что безотносительно к реальной ситуации на фронте... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:00:00+03:00

2025-07-30T08:00:00+03:00

2025-07-30T09:19:00+03:00

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вооруженные силы украины

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Один из главных информационных парадоксов в рамках конфликта на Украине (особенно сейчас) заключается в том, что безотносительно к реальной ситуации на фронте западные ресурсы упорно и безостановочно утверждают, что украинская армия вери-вери стронг и вот-вот перейдет в сокрушительное наступление.При этом совершенно спокойно оттуда же идут потоком новости, что оборонительные порядки ВСУ коллапсируют тут и там; под угрозой окружения находится целый ряд крупных узлов обороны; логистика и снабжение схлопываются; мораль и дисциплина падают, а уровень дезертирства растет; потери уже вдвое обогнали темпы мобилизации, и ВСУ усыхают на глазах (а гениального "верховного главнокомандувача" Зеленского и вовсе собрались смещать).На первый взгляд, совершенно необъяснимо, почему в такой ситуации американский мозговой центр Atlantic Council на днях опубликовал вычурно-парадный материал под названием "Украина теперь является незаменимым партнером по безопасности для США и Европы".Что ни фраза, то перл военной аналитики: "За последние 11 лет российской агрессии Украина превратилась в одну из ведущих военных держав Европы. Сегодня украинская армия насчитывает около миллиона закаленных в боях мужчин и женщин, существенно превосходя вооруженные силы своих европейских соседей. <…> Беспрецедентный опыт ведения боевых действий делает Украину ключевым игроком в будущей системе европейской безопасности".Если это не троллинг 1000-го уровня, то что это? Можно было бы предположить, что эксперты издания последние годы сидят в замурованной клети с отверстием для еды и воды, но они не одиноки.Некоторое время назад американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) заявил, что "украинская армия лучше, чем российская"; глава Школы международных отношений Университета Сент-Эндрюс Филипс О’Брайен написал, что "украинская армия выглядит гораздо более сильной, а российская слабой, чем практически все ожидали"; бывший командующий американскими силами в Ираке и Афганистане Дэвид Петреус сообщил, что он "не может поверить, глядя на то, что сделали украинцы: они постоянно изобретают, адаптируются и учатся"; а бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес признался, что "большинство армий НАТО не может соответствовать украинским стандартам боевой эффективности".Австралийский генерал в отставке Мик Райан не стал ходить вокруг да около и поставил жирную точку: "Украинская армия сейчас лучшая в мире". Фанфары, конфетти, радостное агукание младенцев.Если перенестись в параллельную реальность и принять все это за чистую монету, то совершено логично предположить, что во всех западных военных академиях уже вовсю должны проходить обучение по дисциплине "Как гениально воюет и побеждает украинская армия". Чего не наблюдается.А наблюдается совершенно противоположное: несколько дней назад The Foreign Military Studies Office (FMSO), официальный исследовательский и аналитический центр армии США, опубликовал масштабное учебное пособие "Как воюет Россия", где, как сказано в предисловии, "подробно описываются суровые уроки, которые американские военные извлекают из действий России по мере того, как ее масштабное вторжение на Украину приближается к четвертому году".И вот в этом пособии на многих сотнях страниц на нашем опыте учат американских командиров, как вести эффективную современную войну. Справедливости ради надо отметить, что опыт российской армии был изучен изрядно: тут и эффективная тактика штурма укрепленных городов "тройная удавка"; и организация "сети огня" из баллистических ракет, управляемых авиабомб, артиллерии и дронов; и переход от эшелонированной ПВО к "матричной"; и тактика "удар — охват" по быстрой изоляции целых районов; и внедрение "гибридной логистики"; и сокращение до минимума связки "обнаружение — удар"; и организация "зоны абсолютной разведки" глубиной до 120 километров. Вывод: "Российская армия — мыслящая и обучающаяся структура, где узкие места компенсируются быстрой адаптацией".Сложно предположить, что главные методологи американской армии занимаются открытым саботажем, обучая будущих полководцев Вооруженных сил США на опыте "худшей" армии, если можно учить на опыте "лучшей".Дело в том, что все хвалебные панегирики в адрес ВСУ — обглоданная кость, которую бросают благодарным туземцам их белые господа. В это сложно поверить, но это работает: многие украинцы готовы умирать за то, что американцы и европейцы их назвали "лучшей армией в мире". В реальности для украинских солдат уготована единственная участь: участь лабораторных крыс, которых безжалостно умерщвляют для опытов.Еще в 2023 году тогдашний министр обороны Великобритании Уоллес с покерфейсом заявил, что "Украина превратилась в военную лабораторию" и "было бы очень глупо игнорировать этот опыт и не внедрять его в наши собственные вооруженные силы". В одном из интервью главный редактор The Economist Занни Минтон-Беддоуз была еще более откровенна: "Помощь Украине, предоставление ей денег — самый дешевый способ для США повысить свою безопасность. Борьбу ведут украинцы, именно они гибнут". Американский сенатор Роджер Викер подтвердил, что "украинцы готовы сражаться за нас до последнего, если Запад будет их снабжать. Это очень выгодная сделка". Его коллега, сенатор-русофоб Линдси Грэм*, и вовсе не постеснялся высказать вслух то, что об украинцах думают их лучшие друзья: "Мне нравится выбранный нами структурный курс. Пока мы помогаем Украине нужным оружием и экономической поддержкой, они будут сражаться до последнего человека".Парадоксальным образом украинцы даже рады своей судьбе. И бывший министр обороны Украины Резников, и нынешний министр Шмыгаль без устали твердили и твердят, что "для мировой оборонной промышленности не придумать лучшего полигона", открытого для всех западных военных производителей.Все сроки для прозрения уже прошли, и мы не будем больше никого ни к чему призывать и уговаривать. Если люди сознательно и с радостью готовы умереть ради своих хозяев — это их выбор. Проблема одна: кружевные трусы мертвецам ни к чему.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html

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https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030187520.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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украина, сша, европа, дэвид петреус, бен ходжес, вооруженные силы украины, нато, в мире, аналитика