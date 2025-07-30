https://ria.ru/20250730/ugrozy-2032257495.html

"Они просчитались": в США жестко высказались о России после угроз Трампа

"Они просчитались": в США жестко высказались о России после угроз Трампа - РИА Новости, 30.07.2025

"Они просчитались": в США жестко высказались о России после угроз Трампа

В США хотят уничтожения России, но этого не удастся достичь, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор на YouTubе. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T03:23:00+03:00

2025-07-30T03:23:00+03:00

2025-07-30T03:23:00+03:00

в мире

сша

россия

киев

дональд трамп

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029940284_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e517daa38cc214ec18f39d9547e31492.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В США хотят уничтожения России, но этого не удастся достичь, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор на YouTubе."Посмотрите на администрацию Трампа, посмотрите на тех, кто финансировал его предвыборную кампанию <…> Они хотят уничтожить Россию. Очевидно, что этого не произойдет. Но эти люди ни при каких условиях не хотят признавать, что просчитались, ошиблись. Трампу проще угрожать и провоцировать, чем заняться настоящим урегулированием конфликта", — сказал он.Полковник отметил, что у хозяина Белого дома была вполне реальная возможность кардинально изменить текущее направление мировой политики, но он не стал этого делать. По словам военного, больше всего такому повороту рады в Киеве, ведь теперь финансирование режима Западом наверняка увеличится."Марионетка в Киеве продолжит петь свои песенки пока его не сменят или не убьют. У него нет выбора. Если он попытается сделать что-то не по сценарию, его сразу заменят на другого, более сговорчивого <…> Когда кто-то на Украине или в США выступает с заявлением, смотрите, откуда идут финансы, кому это нужно, и сразу все поймете", — заключил Макгрегор.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

https://ria.ru/20250730/verdikt-2032252361.html

https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html

сша

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, киев, дональд трамп, украина