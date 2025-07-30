"Они просчитались": в США жестко высказались о России после угроз Трампа
Полковник Макгрегор: Трампу проще угрожать, чем заниматься заключением мира
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В США хотят уничтожения России, но этого не удастся достичь, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор на YouTubе.
"Посмотрите на администрацию Трампа, посмотрите на тех, кто финансировал его предвыборную кампанию <…> Они хотят уничтожить Россию. Очевидно, что этого не произойдет. Но эти люди ни при каких условиях не хотят признавать, что просчитались, ошиблись. Трампу проще угрожать и провоцировать, чем заняться настоящим урегулированием конфликта", — сказал он.
Полковник отметил, что у хозяина Белого дома была вполне реальная возможность кардинально изменить текущее направление мировой политики, но он не стал этого делать. По словам военного, больше всего такому повороту рады в Киеве, ведь теперь финансирование режима Западом наверняка увеличится.
"Марионетка в Киеве продолжит петь свои песенки пока его не сменят или не убьют. У него нет выбора. Если он попытается сделать что-то не по сценарию, его сразу заменят на другого, более сговорчивого <…> Когда кто-то на Украине или в США выступает с заявлением, смотрите, откуда идут финансы, кому это нужно, и сразу все поймете", — заключил Макгрегор.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.