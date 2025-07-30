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На Камчатке отменили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025
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13:55 30.07.2025 (обновлено: 14:13 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/ugroza-2032354785.html
На Камчатке отменили угрозу цунами
На Камчатке отменили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025
На Камчатке отменили угрозу цунами
Угроза цунами отменена на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:55:00+03:00
2025-07-30T14:13:00+03:00
происшествия
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
сергей лебедев
камчатский край
петропавловск-камчатский
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Угроза цунами отменена на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале правительства Камчатского края."Уважаемые жители и гости Камчатского края, наши коллеги из ГОМС дали отбой тревоги цунами", - сказал Лебедев.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Стена здания одного из детских садов на Камчатке обрушилась в результате землетрясения, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п
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камчатка
камчатский край
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Мощное землетрясение на Камчатке
Мощное замлетрясение на Камчатке В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет.
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происшествия, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, сергей лебедев, камчатский край, петропавловск-камчатский
Происшествия, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Сергей Лебедев, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
На Камчатке отменили угрозу цунами

МЧС: на Камчатке отменили угрозу цунами

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Угроза цунами отменена на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале правительства Камчатского края.
"Уважаемые жители и гости Камчатского края, наши коллеги из ГОМС дали отбой тревоги цунами", - сказал Лебедев.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Стена здания одного из детских садов на Камчатке обрушилась в результате землетрясения, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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ПроисшествияКамчаткаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиСергей ЛебедевКамчатский крайПетропавловск-Камчатский
 
 
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