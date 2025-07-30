https://ria.ru/20250730/ugroza-2032354785.html

На Камчатке отменили угрозу цунами

На Камчатке отменили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025

На Камчатке отменили угрозу цунами

Угроза цунами отменена на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:55:00+03:00

2025-07-30T13:55:00+03:00

2025-07-30T14:13:00+03:00

происшествия

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

сергей лебедев

камчатский край

петропавловск-камчатский

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Угроза цунами отменена на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале правительства Камчатского края."Уважаемые жители и гости Камчатского края, наши коллеги из ГОМС дали отбой тревоги цунами", - сказал Лебедев.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Стена здания одного из детских садов на Камчатке обрушилась в результате землетрясения, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032341268.html

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

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Мощное землетрясение на Камчатке Мощное замлетрясение на Камчатке В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет. 2025-07-30T13:55 true PT4M16S

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происшествия, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, сергей лебедев, камчатский край, петропавловск-камчатский