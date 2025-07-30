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Россия и КНР проведут военно-морские учения в августе

Россия и КНР проведут военно-морские учения в августе - РИА Новости, 30.07.2025

Россия и КНР проведут военно-морские учения в августе

Совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2025" состоятся в августе, заявил на брифинге в среду официальный представитель... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:06:00+03:00

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ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости. Совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2025" состоятся в августе, заявил на брифинге в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. "В августе китайские и российские военно-морские силы проведут совместные учения Морское взаимодействие-2025 в морском и воздушном пространстве в районе Владивостока, Россия", - приводит слова Чжан Сяогана официальный аккаунт МО КНР в соцсети WeChat. Он добавил, что после совместных учений часть сил обеих сторон проведет шестое совместное морское патрулирование в соответствующих водах Тихого океана. "(Эти учения - ред.) являются частью годового плана сотрудничества между китайскими и российскими военными, они не направлены против какой-либо третьей стороны и не связаны с текущей международной и региональной обстановкой", - сказал Чжан Сяоган.

https://ria.ru/20250717/grinkevich-2029703807.html

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