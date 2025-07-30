https://ria.ru/20250730/uchenie-2032334482.html

Россия и Китая проведут военно-морское учение в Японском море

Россия и Китая проведут военно-морское учение в Японском море - РИА Новости, 30.07.2025

Россия и Китая проведут военно-морское учение в Японском море

Совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2025" пройдет 1-5 августа в Японском море, оно не направлено против других стран,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:56:00+03:00

2025-07-30T12:56:00+03:00

2025-07-30T12:57:00+03:00

японское море

россия

китай

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2025" пройдет 1-5 августа в Японском море, оно не направлено против других стран, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "На Тихоокеанском флоте (ТОФ) с 1 по 5 августа 2025 года состоится совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2025". Традиционное учение пройдет в акватории Японского моря с целью обмена опытом военных моряков ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Учение носит оборонительный характер и не направлено против других стран", - говорится в сообщении. Отмечается, что учение будет состоять из береговой и морской части. Во Владивостоке будет развернут штаб руководства, на котором стороны спланируют и отработают на картах организацию совместных действий в море, а экипажи кораблей ждет культурная и спортивная программа. "В море корабли двух стран будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов боевой подготовки ТОФ", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что отряд кораблей РФ будет возглавлять большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", а китайской - эсминец "Шаосин". Также в учении примут участие дизель-электрические подводные лодки и морская авиация двух стран.

https://ria.ru/20250727/putin-2031727291.html

https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html

японское море

россия

китай

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японское море, россия, китай, тихоокеанский флот вмф россии