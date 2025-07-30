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Премьер Польши заявил о высоких шансах на приостановку конфликта на Украине - РИА Новости, 30.07.2025
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12:00 30.07.2025 (обновлено: 17:01 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tusk-2032315741.html
Премьер Польши заявил о высоких шансах на приостановку конфликта на Украине
Премьер Польши заявил о высоких шансах на приостановку конфликта на Украине - РИА Новости, 30.07.2025
Премьер Польши заявил о высоких шансах на приостановку конфликта на Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает возможным скорое прекращение конфликта на Украине. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:00:00+03:00
2025-07-30T17:01:00+03:00
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ВАРШАВА, 30 июл — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает возможным скорое прекращение конфликта на Украине. "Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет по крайней мере остановлен в ближайшее время", — сказал он журналистам. На чем основываются его прогнозы, премьер не уточнил.Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Россия стремится к урегулированию украинского конфликта. Но, отмечал он, прежде всего необходимо устранить его первопричины.В июне прошлого года Путин выступил с новыми мирными предложениями: Москва незамедлительно прекратит огонь после вывода украинских войск с территории новых российских регионов, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.Министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивал, что достижение устойчивого мира невозможно без устранения угроз безопасности России. По его словам, основные задачи — демилитаризация и денацификация Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе.
https://ria.ru/20250729/tusk-2032128030.html
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в мире, россия, украина, польша, дональд туск, владимир путин, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Польша, Дональд Туск, Владимир Путин, Сергей Лавров
Премьер Польши заявил о высоких шансах на приостановку конфликта на Украине

Туск допустил приостановку конфликта между РФ и Украиной в ближайшее время

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 июл — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает возможным скорое прекращение конфликта на Украине.
"Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет по крайней мере остановлен в ближайшее время", — сказал он журналистам.
Премьер-министр Польши Дональд Туск принес на заседание правительства боевые части дронов. Кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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29 июля, 14:18
На чем основываются его прогнозы, премьер не уточнил.
Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Россия стремится к урегулированию украинского конфликта. Но, отмечал он, прежде всего необходимо устранить его первопричины.
В июне прошлого года Путин выступил с новыми мирными предложениями: Москва незамедлительно прекратит огонь после вывода украинских войск с территории новых российских регионов, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивал, что достижение устойчивого мира невозможно без устранения угроз безопасности России. По его словам, основные задачи — демилитаризация и денацификация Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе.
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В миреРоссияУкраинаПольшаДональд ТускВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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