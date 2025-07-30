Премьер Польши заявил о высоких шансах на приостановку конфликта на Украине
Туск допустил приостановку конфликта между РФ и Украиной в ближайшее время
© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 июл — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает возможным скорое прекращение конфликта на Украине.
"Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет по крайней мере остановлен в ближайшее время", — сказал он журналистам.
На чем основываются его прогнозы, премьер не уточнил.
Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Россия стремится к урегулированию украинского конфликта. Но, отмечал он, прежде всего необходимо устранить его первопричины.
В июне прошлого года Путин выступил с новыми мирными предложениями: Москва незамедлительно прекратит огонь после вывода украинских войск с территории новых российских регионов, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивал, что достижение устойчивого мира невозможно без устранения угроз безопасности России. По его словам, основные задачи — демилитаризация и денацификация Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе.
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