https://ria.ru/20250730/tusk-2032315741.html

Премьер Польши заявил о высоких шансах на приостановку конфликта на Украине

Премьер Польши заявил о высоких шансах на приостановку конфликта на Украине - РИА Новости, 30.07.2025

Премьер Польши заявил о высоких шансах на приостановку конфликта на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает возможным скорое прекращение конфликта на Украине. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:00:00+03:00

2025-07-30T12:00:00+03:00

2025-07-30T17:01:00+03:00

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ВАРШАВА, 30 июл — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает возможным скорое прекращение конфликта на Украине. "Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет по крайней мере остановлен в ближайшее время", — сказал он журналистам. На чем основываются его прогнозы, премьер не уточнил.Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Россия стремится к урегулированию украинского конфликта. Но, отмечал он, прежде всего необходимо устранить его первопричины.В июне прошлого года Путин выступил с новыми мирными предложениями: Москва незамедлительно прекратит огонь после вывода украинских войск с территории новых российских регионов, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.Министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивал, что достижение устойчивого мира невозможно без устранения угроз безопасности России. По его словам, основные задачи — демилитаризация и денацификация Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе.

https://ria.ru/20250729/tusk-2032128030.html

https://ria.ru/20250723/tusk-2030798807.html

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в мире, россия, украина, польша, дональд туск, владимир путин, сергей лавров