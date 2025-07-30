В Турции выразили оптимизм в отношении урегулирования на Украине
Спикер парламента Турции Куртулмуш заявил, что настроен оптимистично по Украине
© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что оптимистично настроен в отношении дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган желает ускорить организацию возможной встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Стамбуле . При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи Путина и Зеленского до конца августа, заявил, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу.
"Мы (Турция - ред.) до сих пор прилагали огромные усилия (для урегулирования конфликта - ред.), и лично я настроен довольно оптимистично в этом отношении, потому что каждая война и каждый конфликт когда-нибудь заканчивается", - сказал он на брифинге для ассоциации аккредитованных при ООН журналистов в Женеве (ACANU) на полях шестой Всемирной конференции парламентариев.
"Но когда пришло время подписать окончательное мирное соглашение, они не смогли этого сделать, поскольку некоторые страны не были на стороне мира и хотели, чтобы этот процесс (конфликт - ред.) продолжался", - подчеркнули он.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
Спикер турецкого парламента подтвердил, что Турция надеется, что четвертая встреча между РФ и Украиной состоится в Стамбуле достаточно скоро и что в ней примут участие Путин и Зеленский.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле . Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.