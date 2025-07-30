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В Турции выразили оптимизм в отношении урегулирования на Украине - РИА Новости, 30.07.2025
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20:03 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/turtsija-2032460670.html
В Турции выразили оптимизм в отношении урегулирования на Украине
В Турции выразили оптимизм в отношении урегулирования на Украине - РИА Новости, 30.07.2025
В Турции выразили оптимизм в отношении урегулирования на Украине
Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что оптимистично настроен в отношении дипломатического урегулирования конфликта... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T20:03:00+03:00
2025-07-30T20:03:00+03:00
в мире
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нуман куртулмуш
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ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что оптимистично настроен в отношении дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган желает ускорить организацию возможной встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Стамбуле . При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи Путина и Зеленского до конца августа, заявил, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу. "Мы (Турция - ред.) до сих пор прилагали огромные усилия (для урегулирования конфликта - ред.), и лично я настроен довольно оптимистично в этом отношении, потому что каждая война и каждый конфликт когда-нибудь заканчивается", - сказал он на брифинге для ассоциации аккредитованных при ООН журналистов в Женеве (ACANU) на полях шестой Всемирной конференции парламентариев. Куртулмуш напомнил, что Украина и Россия встретились в марте 2022 года в Стамбуле и подписали черновой вариант мирного соглашения. "Но когда пришло время подписать окончательное мирное соглашение, они не смогли этого сделать, поскольку некоторые страны не были на стороне мира и хотели, чтобы этот процесс (конфликт - ред.) продолжался", - подчеркнули он. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать". Спикер турецкого парламента подтвердил, что Турция надеется, что четвертая встреча между РФ и Украиной состоится в Стамбуле достаточно скоро и что в ней примут участие Путин и Зеленский. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле . Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250728/peskov-2031895624.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, нуман куртулмуш, оон, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Нуман Куртулмуш, ООН, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Турции выразили оптимизм в отношении урегулирования на Украине

Спикер парламента Турции Куртулмуш заявил, что настроен оптимистично по Украине

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что оптимистично настроен в отношении дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган желает ускорить организацию возможной встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Стамбуле . При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи Путина и Зеленского до конца августа, заявил, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков
28 июля, 12:46
"Мы (Турция - ред.) до сих пор прилагали огромные усилия (для урегулирования конфликта - ред.), и лично я настроен довольно оптимистично в этом отношении, потому что каждая война и каждый конфликт когда-нибудь заканчивается", - сказал он на брифинге для ассоциации аккредитованных при ООН журналистов в Женеве (ACANU) на полях шестой Всемирной конференции парламентариев.
Куртулмуш напомнил, что Украина и Россия встретились в марте 2022 года в Стамбуле и подписали черновой вариант мирного соглашения.
"Но когда пришло время подписать окончательное мирное соглашение, они не смогли этого сделать, поскольку некоторые страны не были на стороне мира и хотели, чтобы этот процесс (конфликт - ред.) продолжался", - подчеркнули он.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
Спикер турецкого парламента подтвердил, что Турция надеется, что четвертая встреча между РФ и Украиной состоится в Стамбуле достаточно скоро и что в ней примут участие Путин и Зеленский.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле . Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Турция может потерять посредничество по Украине, заявил эксперт
7 июля, 07:38
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНуман КуртулмушООНТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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