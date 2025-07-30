Рейтинг@Mail.ru
Спикер парламента Турции рассказ о неэффективности эмбарго против России - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 30.07.2025 (обновлено: 18:57 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/turtsija-2032445113.html
Спикер парламента Турции рассказ о неэффективности эмбарго против России
Спикер парламента Турции рассказ о неэффективности эмбарго против России - РИА Новости, 30.07.2025
Спикер парламента Турции рассказ о неэффективности эмбарго против России
Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что эмбарго против России не будет результативным. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:54:00+03:00
2025-07-30T18:57:00+03:00
в мире
россия
турция
сша
нуман куртулмуш
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1ed990cb027448c7c001671b5e42c93d.jpg
ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что эмбарго против России не будет результативным. "Основываясь на нашем политическом опыте и на наших глобальных наблюдениях, мы пришли к следующему выводу. Блокады и эмбарго никогда не побеждают и никогда не приносят результатов. Этот (эмбарго - ред.) против РФ также не будет результативным. Потому что даже перед лицом эмбарго, которое уже введено против России, они (РФ - ред.) продолжали свои действия. С той силой, которая у них есть", - сказал он. Куртулмуш считает, что введение эмбарго наносит ущерб только гражданским лицам. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию . В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
https://ria.ru/20250729/tramp-2032237498.html
https://ria.ru/20250728/peskov-2031895624.html
россия
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_068cc41cfdbb8744c0ff2883a3651685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, сша, нуман куртулмуш, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, Турция, США, Нуман Куртулмуш, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Спикер парламента Турции рассказ о неэффективности эмбарго против России

Куртулмуш: эмбарго против России не будет результативным

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что эмбарго против России не будет результативным.
"Основываясь на нашем политическом опыте и на наших глобальных наблюдениях, мы пришли к следующему выводу. Блокады и эмбарго никогда не побеждают и никогда не приносят результатов. Этот (эмбарго - ред.) против РФ также не будет результативным. Потому что даже перед лицом эмбарго, которое уже введено против России, они (РФ - ред.) продолжали свои действия. С той силой, которая у них есть", - сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Трамп допустил меры против России после истечения срока по Украине
29 июля, 21:51
Куртулмуш считает, что введение эмбарго наносит ущерб только гражданским лицам.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию .
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков
28 июля, 12:46
 
В миреРоссияТурцияСШАНуман КуртулмушДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала