https://ria.ru/20250730/turtsija-2032445113.html

Спикер парламента Турции рассказ о неэффективности эмбарго против России

Спикер парламента Турции рассказ о неэффективности эмбарго против России - РИА Новости, 30.07.2025

Спикер парламента Турции рассказ о неэффективности эмбарго против России

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что эмбарго против России не будет результативным. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T18:54:00+03:00

2025-07-30T18:54:00+03:00

2025-07-30T18:57:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что эмбарго против России не будет результативным. "Основываясь на нашем политическом опыте и на наших глобальных наблюдениях, мы пришли к следующему выводу. Блокады и эмбарго никогда не побеждают и никогда не приносят результатов. Этот (эмбарго - ред.) против РФ также не будет результативным. Потому что даже перед лицом эмбарго, которое уже введено против России, они (РФ - ред.) продолжали свои действия. С той силой, которая у них есть", - сказал он. Куртулмуш считает, что введение эмбарго наносит ущерб только гражданским лицам. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию . В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.

https://ria.ru/20250729/tramp-2032237498.html

https://ria.ru/20250728/peskov-2031895624.html

россия

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в мире, россия, турция, сша, нуман куртулмуш, дональд трамп, дмитрий песков