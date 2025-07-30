https://ria.ru/20250730/tsunami-2032463169.html

Цунами достигло берегов Перу

Цунами достигло берегов Перу - РИА Новости, 30.07.2025

Цунами достигло берегов Перу

Цунами, вызванное землетрясением на Камчатке, дошло до берегов Перу, волны не должны превысить 1,86 метра, сообщил центр по ЧС страны. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T20:23:00+03:00

2025-07-30T20:23:00+03:00

2025-07-30T20:50:00+03:00

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

перу

камчатка

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Цунами, вызванное землетрясением на Камчатке, дошло до берегов Перу, волны не должны превысить 1,86 метра, сообщил центр по ЧС страны."Началось прибытие цепочки волн, это (явление - ред.) продолжится до 14.11 (22.11 мск - ред.) по всему побережью. Ожидается, что высота волн составит между 0,78 и 1,86 метра", - говорится в сообщении в X.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7, еще два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 с разницей в 20 минут произошли у побережья Курил. Объявлялась угроза цунами.

перу

камчатка

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2025

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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, перу, камчатка