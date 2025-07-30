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Цунами достигло берегов Перу - РИА Новости, 30.07.2025
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20:23 30.07.2025 (обновлено: 20:50 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032463169.html
Цунами достигло берегов Перу
Цунами достигло берегов Перу - РИА Новости, 30.07.2025
Цунами достигло берегов Перу
Цунами, вызванное землетрясением на Камчатке, дошло до берегов Перу, волны не должны превысить 1,86 метра, сообщил центр по ЧС страны. РИА Новости, 30.07.2025
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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
перу
камчатка
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Цунами, вызванное землетрясением на Камчатке, дошло до берегов Перу, волны не должны превысить 1,86 метра, сообщил центр по ЧС страны."Началось прибытие цепочки волн, это (явление - ред.) продолжится до 14.11 (22.11 мск - ред.) по всему побережью. Ожидается, что высота волн составит между 0,78 и 1,86 метра", - говорится в сообщении в X.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7, еще два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 с разницей в 20 минут произошли у побережья Курил. Объявлялась угроза цунами.
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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, перу, камчатка
Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Перу, Камчатка
Цунами достигло берегов Перу

Цунами из-за землетрясения на Камчатке дошло до берегов Перу

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкВолны
Волны - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Цунами, вызванное землетрясением на Камчатке, дошло до берегов Перу, волны не должны превысить 1,86 метра, сообщил центр по ЧС страны.
"Началось прибытие цепочки волн, это (явление - ред.) продолжится до 14.11 (22.11 мск - ред.) по всему побережью. Ожидается, что высота волн составит между 0,78 и 1,86 метра", - говорится в сообщении в X.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7, еще два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 с разницей в 20 минут произошли у побережья Курил. Объявлялась угроза цунами.
 
Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПеруКамчатка
 
 
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