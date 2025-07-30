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Цунами достигло берегов Перу
Цунами достигло берегов Перу - РИА Новости, 30.07.2025
Цунами достигло берегов Перу
Цунами, вызванное землетрясением на Камчатке, дошло до берегов Перу, волны не должны превысить 1,86 метра, сообщил центр по ЧС страны. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T20:23:00+03:00
2025-07-30T20:23:00+03:00
2025-07-30T20:50:00+03:00
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
перу
камчатка
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Цунами, вызванное землетрясением на Камчатке, дошло до берегов Перу, волны не должны превысить 1,86 метра, сообщил центр по ЧС страны."Началось прибытие цепочки волн, это (явление - ред.) продолжится до 14.11 (22.11 мск - ред.) по всему побережью. Ожидается, что высота волн составит между 0,78 и 1,86 метра", - говорится в сообщении в X.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7, еще два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 с разницей в 20 минут произошли у побережья Курил. Объявлялась угроза цунами.
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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, перу, камчатка
Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Перу, Камчатка
Цунами достигло берегов Перу
Цунами из-за землетрясения на Камчатке дошло до берегов Перу