https://ria.ru/20250730/tsunami-2032330453.html
Несколько тихоокеанских стран объявили угрозу цунами
Несколько тихоокеанских стран объявили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Несколько тихоокеанских стран объявили угрозу цунами
Угроза цунами объявлена в некоторых островных государствах южной части Тихого океана, включая Папуа-Новую Гвинею, Соломоновы Острова, Вануату, в связи с... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:47:00+03:00
2025-07-30T12:47:00+03:00
2025-07-30T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Угроза цунами объявлена в некоторых островных государствах южной части Тихого океана, включая Папуа-Новую Гвинею, Соломоновы Острова, Вануату, в связи с землетрясением на Камчатке, сообщает посольство США в Порт-Морсби. "Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило об угрозе цунами в некоторых районах южной части Тихого океана, включая Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова и Вануату, после землетрясения... у восточного побережья Камчатки. Угроза цунами включает в себя потенциальное затопление прибрежных районов, сильные и опасные течения для находящихся вблизи воды", - сказано в сообщении. Как указано в предупреждении дипмиссии, рекомендуется избегать прибрежных районов и водоемов, быть готовым немедленно переехать в более возвышенные места, а также иметь при себе предметы первой необходимости. Ранее сообщалось, что в среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
https://ria.ru/20250730/vlasti-2032302893.html
камчатка
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Мощное землетрясение на Камчатке
Мощное замлетрясение на Камчатке
В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7.
В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид".
По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет.
2025-07-30T12:47
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в мире, камчатка, тихий океан, папуа-новая гвинея, соломоновы острова, вануату, россия, камчатский край, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
В мире, Камчатка, Тихий океан, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова, Вануату, Россия, Камчатский край, Сахалинская область, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
Несколько тихоокеанских стран объявили угрозу цунами
Несколько тихоокеанских стран объявили угрозу цунами после бедствия на Камчатке