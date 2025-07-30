https://ria.ru/20250730/tsunami-2032330453.html

Несколько тихоокеанских стран объявили угрозу цунами

Несколько тихоокеанских стран объявили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025

Несколько тихоокеанских стран объявили угрозу цунами

Угроза цунами объявлена в некоторых островных государствах южной части Тихого океана, включая Папуа-Новую Гвинею, Соломоновы Острова, Вануату, в связи с... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:47:00+03:00

2025-07-30T12:47:00+03:00

2025-07-30T12:47:00+03:00

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камчатка

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папуа-новая гвинея

соломоновы острова

вануату

россия

камчатский край

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Угроза цунами объявлена в некоторых островных государствах южной части Тихого океана, включая Папуа-Новую Гвинею, Соломоновы Острова, Вануату, в связи с землетрясением на Камчатке, сообщает посольство США в Порт-Морсби. "Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило об угрозе цунами в некоторых районах южной части Тихого океана, включая Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова и Вануату, после землетрясения... у восточного побережья Камчатки. Угроза цунами включает в себя потенциальное затопление прибрежных районов, сильные и опасные течения для находящихся вблизи воды", - сказано в сообщении. Как указано в предупреждении дипмиссии, рекомендуется избегать прибрежных районов и водоемов, быть готовым немедленно переехать в более возвышенные места, а также иметь при себе предметы первой необходимости. Ранее сообщалось, что в среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.

https://ria.ru/20250730/vlasti-2032302893.html

камчатка

тихий океан

папуа-новая гвинея

соломоновы острова

вануату

россия

камчатский край

сахалинская область

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Мощное землетрясение на Камчатке Мощное замлетрясение на Камчатке В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет. 2025-07-30T12:47 true PT4M16S

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