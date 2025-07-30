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Землетрясение на камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере - РИА Новости, 30.07.2025
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10:29 30.07.2025 (обновлено: 10:56 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032300141.html
Землетрясение на камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере
Землетрясение на камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере - РИА Новости, 30.07.2025
Землетрясение на камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере
Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере, которое находится на территории Южно-Камчатского заказника, никто не пострадал,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:29:00+03:00
2025-07-30T10:56:00+03:00
происшествия
камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
россия
камчатский край
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере, которое находится на территории Южно-Камчатского заказника, никто не пострадал, сообщили в Кроноцком заповеднике."На Курильском озере произошло цунами. Как бы невероятно это ни звучало, но мощное землетрясение на Камчатке, сила толчков которого сегодня достигала и превышала 7 баллов, спровоцировало это событие на пресном водоёме. Чаще всего в новостях, где фигурирует цунами, упоминаются морские акватории. Впрочем, Курильское – второе по площади и первое по глубине (максимальная составляет 316 метров) пресное озеро Камчатского края. Находится на территории Южно-Камчатского заказника", - говорится в Telegram-канале заповедника.Из-за непогоды вертолётов с туристами не было, на кордонах находились в основном государственные инспекторы, волонтёры и путешественники, которые пришли на озеро пешком во время многодневного похода."Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет, в настоящее время вся деятельность по охране и научным исследованиям на территории Южно-Камчатского федерального заказника, а также работа с туристами проходят в обычном режиме", - уточняется в сообщении.
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Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке
Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере. "Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет", - сообщил Кроноцкий заповедник.
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происшествия, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, россия, камчатский край
Происшествия, Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Россия, Камчатский край
Землетрясение на камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере

При цунами на пресном Курильском озере после землетрясения никто не пострадал

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере, которое находится на территории Южно-Камчатского заказника, никто не пострадал, сообщили в Кроноцком заповеднике.
"На Курильском озере произошло цунами. Как бы невероятно это ни звучало, но мощное землетрясение на Камчатке, сила толчков которого сегодня достигала и превышала 7 баллов, спровоцировало это событие на пресном водоёме. Чаще всего в новостях, где фигурирует цунами, упоминаются морские акватории. Впрочем, Курильское – второе по площади и первое по глубине (максимальная составляет 316 метров) пресное озеро Камчатского края. Находится на территории Южно-Камчатского заказника", - говорится в Telegram-канале заповедника.
Улица Гонолулу во время угрозы цунами после землетрясения на Камчатке. 29 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули Гавайи
Вчера, 09:22
Из-за непогоды вертолётов с туристами не было, на кордонах находились в основном государственные инспекторы, волонтёры и путешественники, которые пришли на озеро пешком во время многодневного похода.
"Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет, в настоящее время вся деятельность по охране и научным исследованиям на территории Южно-Камчатского федерального заказника, а также работа с туристами проходят в обычном режиме", - уточняется в сообщении.
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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1 из 7
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанк

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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2 из 7
© Фото : МЧС России

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
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5 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
ПроисшествияКамчаткаЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиРоссияКамчатский край
 
 
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