https://ria.ru/20250730/tsunami-2032300141.html

Землетрясение на камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере

Землетрясение на камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере - РИА Новости, 30.07.2025

Землетрясение на камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере

Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере, которое находится на территории Южно-Камчатского заказника, никто не пострадал,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:29:00+03:00

2025-07-30T10:29:00+03:00

2025-07-30T10:56:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере, которое находится на территории Южно-Камчатского заказника, никто не пострадал, сообщили в Кроноцком заповеднике."На Курильском озере произошло цунами. Как бы невероятно это ни звучало, но мощное землетрясение на Камчатке, сила толчков которого сегодня достигала и превышала 7 баллов, спровоцировало это событие на пресном водоёме. Чаще всего в новостях, где фигурирует цунами, упоминаются морские акватории. Впрочем, Курильское – второе по площади и первое по глубине (максимальная составляет 316 метров) пресное озеро Камчатского края. Находится на территории Южно-Камчатского заказника", - говорится в Telegram-канале заповедника.Из-за непогоды вертолётов с туристами не было, на кордонах находились в основном государственные инспекторы, волонтёры и путешественники, которые пришли на озеро пешком во время многодневного похода."Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет, в настоящее время вся деятельность по охране и научным исследованиям на территории Южно-Камчатского федерального заказника, а также работа с туристами проходят в обычном режиме", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250730/volna-2032286008.html

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Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере. "Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет", - сообщил Кроноцкий заповедник. 2025-07-30T10:29 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, россия, камчатский край