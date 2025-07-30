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Спасатели вывезли отдыхающих из серф-лагеря на Камчатке из-за угрозы цунами
Спасатели вывезли отдыхающих из серф-лагеря на Камчатке из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Спасатели вывезли отдыхающих из серф-лагеря на Камчатке из-за угрозы цунами
Спасатели из-за угрозы цунами вывезли в безопасный район порядка 60 отдыхающих из серф-лагеря с Халактырского пляжа в Камчатском крае, сообщает пресс-служба МЧС РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:58:00+03:00
2025-07-30T08:58:00+03:00
2025-07-30T09:30:00+03:00
камчатка
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спасатели из-за угрозы цунами вывезли в безопасный район порядка 60 отдыхающих из серф-лагеря с Халактырского пляжа в Камчатском крае, сообщает пресс-служба МЧС России."На Камчатке спасатели вывезли порядка 60 отдыхающих с Халактырского пляжа. Люди жили в серф-лагере на берегу Тихого океана. В связи с угрозой цунами было принято решение вывезти их в безопасный район", - говорится в сообщении.Для этого задействовали два автомобиля повышенной проходимости МЧС России и один автомобиль краевых спасателей.В настоящее время в населенных пунктах края существенного увеличения уровня воды не зафиксировано.
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Эвакуация людей с Халактырского пляжа вблизи Петропавловска
Эвакуация людей с Халактырского пляжа вблизи Петропавловска
2025-07-30T08:58
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камчатка, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, камчатский край
Камчатка, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Камчатский край
Спасатели вывезли отдыхающих из серф-лагеря на Камчатке из-за угрозы цунами
Из серф-лагеря на Халактырском пляже эвакуировали отдыхающих из-за угрозы цунами