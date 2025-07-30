https://ria.ru/20250730/tsunami-2032280100.html

Спасатели вывезли отдыхающих из серф-лагеря на Камчатке из-за угрозы цунами

Спасатели вывезли отдыхающих из серф-лагеря на Камчатке из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025

Спасатели вывезли отдыхающих из серф-лагеря на Камчатке из-за угрозы цунами

Спасатели из-за угрозы цунами вывезли в безопасный район порядка 60 отдыхающих из серф-лагеря с Халактырского пляжа в Камчатском крае, сообщает пресс-служба МЧС РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:58:00+03:00

2025-07-30T08:58:00+03:00

2025-07-30T09:30:00+03:00

камчатка

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спасатели из-за угрозы цунами вывезли в безопасный район порядка 60 отдыхающих из серф-лагеря с Халактырского пляжа в Камчатском крае, сообщает пресс-служба МЧС России."На Камчатке спасатели вывезли порядка 60 отдыхающих с Халактырского пляжа. Люди жили в серф-лагере на берегу Тихого океана. В связи с угрозой цунами было принято решение вывезти их в безопасный район", - говорится в сообщении.Для этого задействовали два автомобиля повышенной проходимости МЧС России и один автомобиль краевых спасателей.В настоящее время в населенных пунктах края существенного увеличения уровня воды не зафиксировано.

https://ria.ru/20250730/otsenka-2032280189.html

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Эвакуация людей с Халактырского пляжа вблизи Петропавловска Эвакуация людей с Халактырского пляжа вблизи Петропавловска 2025-07-30T08:58 true PT0M57S

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камчатка, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, камчатский край