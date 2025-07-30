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Мэр Северо-Курильска ответил на вопрос об отмене угрозы цунами

Мэр Северо-Курильска ответил на вопрос об отмене угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025

Мэр Северо-Курильска ответил на вопрос об отмене угрозы цунами

Об отмене тревоги цунами в Северо-Курильске будет объявлено дополнительно, сообщил мэр города Александр Овсянников в своем Telegram- канале. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:52:00+03:00

2025-07-30T08:52:00+03:00

2025-07-30T08:52:00+03:00

северо-курильск

сахалинская область

александр овсянников

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Об отмене тревоги цунами в Северо-Курильске будет объявлено дополнительно, сообщил мэр города Александр Овсянников в своем Telegram- канале. Ранее Овсянников сообщал, что угроза цунами в Северо-Курильске сохраняется. "Как только будет завершена тревога цунами, вам будет объявлено дополнительно", - сообщил Овсянников. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.

https://ria.ru/20250730/sakhalin-2032278031.html

северо-курильск

сахалинская область

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Последствия землетрясения в Северо-Курильске Последствия землетрясения в Северо-Курильске 2025-07-30T08:52 true PT0M33S

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северо-курильск, сахалинская область, александр овсянников, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия