https://ria.ru/20250730/tsunami-2032279472.html
Мэр Северо-Курильска ответил на вопрос об отмене угрозы цунами
Мэр Северо-Курильска ответил на вопрос об отмене угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Мэр Северо-Курильска ответил на вопрос об отмене угрозы цунами
Об отмене тревоги цунами в Северо-Курильске будет объявлено дополнительно, сообщил мэр города Александр Овсянников в своем Telegram- канале. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:52:00+03:00
2025-07-30T08:52:00+03:00
2025-07-30T08:52:00+03:00
северо-курильск
сахалинская область
александр овсянников
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004589378_0:16:1152:664_1920x0_80_0_0_9335dfc2a3c0f473af791a8ae5979e60.jpg
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Об отмене тревоги цунами в Северо-Курильске будет объявлено дополнительно, сообщил мэр города Александр Овсянников в своем Telegram- канале. Ранее Овсянников сообщал, что угроза цунами в Северо-Курильске сохраняется. "Как только будет завершена тревога цунами, вам будет объявлено дополнительно", - сообщил Овсянников. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
https://ria.ru/20250730/sakhalin-2032278031.html
северо-курильск
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004589378_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_10cf09d0457c97f67e8b37961120993f.jpg
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
2025-07-30T08:52
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северо-курильск, сахалинская область, александр овсянников, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Северо-Курильск, Сахалинская область, Александр Овсянников, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
Мэр Северо-Курильска ответил на вопрос об отмене угрозы цунами
Об отмене угрозы цунами в Северо-Курильске сообщат дополнительно