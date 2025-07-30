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Мэр Северо-Курильска ответил на вопрос об отмене угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025
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08:52 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032279472.html
Мэр Северо-Курильска ответил на вопрос об отмене угрозы цунами
Мэр Северо-Курильска ответил на вопрос об отмене угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Мэр Северо-Курильска ответил на вопрос об отмене угрозы цунами
Об отмене тревоги цунами в Северо-Курильске будет объявлено дополнительно, сообщил мэр города Александр Овсянников в своем Telegram- канале. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:52:00+03:00
2025-07-30T08:52:00+03:00
северо-курильск
сахалинская область
александр овсянников
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Об отмене тревоги цунами в Северо-Курильске будет объявлено дополнительно, сообщил мэр города Александр Овсянников в своем Telegram- канале. Ранее Овсянников сообщал, что угроза цунами в Северо-Курильске сохраняется. "Как только будет завершена тревога цунами, вам будет объявлено дополнительно", - сообщил Овсянников. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
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северо-курильск
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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северо-курильск, сахалинская область, александр овсянников, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Северо-Курильск, Сахалинская область, Александр Овсянников, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
Мэр Северо-Курильска ответил на вопрос об отмене угрозы цунами

Об отмене угрозы цунами в Северо-Курильске сообщат дополнительно

CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Вид на портовую часть Северо-Курильска: до цунами 1952 года тут находился весь городВид на портовую часть Северо-Курильска
Вид на портовую часть Северо-Курильска - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Вид на портовую часть Северо-Курильска: до цунами 1952 года тут находился весь город
Вид на портовую часть Северо-Курильска. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Об отмене тревоги цунами в Северо-Курильске будет объявлено дополнительно, сообщил мэр города Александр Овсянников в своем Telegram- канале.
Ранее Овсянников сообщал, что угроза цунами в Северо-Курильске сохраняется.
"Как только будет завершена тревога цунами, вам будет объявлено дополнительно", - сообщил Овсянников.
Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
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Северо-КурильскСахалинская областьАлександр ОвсянниковЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПроисшествия
 
 
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