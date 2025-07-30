https://ria.ru/20250730/tsunami-2032278585.html

Мэр Северо-Курильска рассказал о цунамиопасной зоне

Мэр Северо-Курильска рассказал о цунамиопасной зоне - РИА Новости, 30.07.2025

Мэр Северо-Курильска рассказал о цунамиопасной зоне

Угроза цунами не отменена только в цунамиопасной зоне, это территория, прилегающая к порту, Северо-Курильск находится в безопасной зоне, сообщил мэр города... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:47:00+03:00

2025-07-30T08:47:00+03:00

2025-07-30T08:47:00+03:00

происшествия

северо-курильск

сахалинская область

александр овсянников

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Угроза цунами не отменена только в цунамиопасной зоне, это территория, прилегающая к порту, Северо-Курильск находится в безопасной зоне, сообщил мэр города Александр Овсянников в своем Telegram-канале. "До сих пор не отменена тревога цунами, но тревога цунами не отменена в цунамиопасной зоне. Это территория, прилегающая к порту. Город находится в цунамибезопасной зоне, поэтому переживаний нет", - сообщил Овсянников. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.

https://ria.ru/20250730/sakhalin-2032278031.html

северо-курильск

сахалинская область

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Последствия землетрясения в Северо-Курильске Последствия землетрясения в Северо-Курильске 2025-07-30T08:47 true PT0M33S

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происшествия, северо-курильск, сахалинская область, александр овсянников, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области