https://ria.ru/20250730/tsunami-2032278585.html
Мэр Северо-Курильска рассказал о цунамиопасной зоне
Мэр Северо-Курильска рассказал о цунамиопасной зоне - РИА Новости, 30.07.2025
Мэр Северо-Курильска рассказал о цунамиопасной зоне
Угроза цунами не отменена только в цунамиопасной зоне, это территория, прилегающая к порту, Северо-Курильск находится в безопасной зоне, сообщил мэр города... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:47:00+03:00
2025-07-30T08:47:00+03:00
2025-07-30T08:47:00+03:00
происшествия
северо-курильск
сахалинская область
александр овсянников
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Угроза цунами не отменена только в цунамиопасной зоне, это территория, прилегающая к порту, Северо-Курильск находится в безопасной зоне, сообщил мэр города Александр Овсянников в своем Telegram-канале. "До сих пор не отменена тревога цунами, но тревога цунами не отменена в цунамиопасной зоне. Это территория, прилегающая к порту. Город находится в цунамибезопасной зоне, поэтому переживаний нет", - сообщил Овсянников. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
2025-07-30T08:47
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происшествия, северо-курильск, сахалинская область, александр овсянников, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Северо-Курильск, Сахалинская область, Александр Овсянников, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Мэр Северо-Курильска рассказал о цунамиопасной зоне
Угроза цунами не отменена цунамиопасной зоне Северо-Курильска