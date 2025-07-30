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Первый замгубернатора Сахалина вылетит в Северо-Курильск
Первый замгубернатора Сахалина вылетит в Северо-Курильск - РИА Новости, 30.07.2025
Первый замгубернатора Сахалина вылетит в Северо-Курильск
РИА Новости РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:37:00+03:00
2025-07-30T08:37:00+03:00
2025-07-30T08:37:00+03:00
северо-курильск
сахалин
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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РИА НовостиПЕРВЫЙ ЗАМГУБЕРНАТОРА САХАЛИНА ВЫЛЕТАЕТ В СЕВЕРО-КУРИЛЬСК, ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ НА МЕСТЕ ВСЕ РАБОТЫ, ВЛАСТИ ГОТОВЫ ПРИВЕСТИ ВСЕ В ПОРЯДОК - ГУБЕРНАТОР
северо-курильск
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
2025-07-30T08:37
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РИА Новости
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4.7
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Северо-Курильск, Сахалин, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Первый замгубернатора Сахалина вылетит в Северо-Курильск
Первый замгубернатора Сахалина вылетит в Северо-Курильск, чтобы наладить работу
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РИА Новости
ПЕРВЫЙ ЗАМГУБЕРНАТОРА САХАЛИНА ВЫЛЕТАЕТ В СЕВЕРО-КУРИЛЬСК, ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ НА МЕСТЕ ВСЕ РАБОТЫ, ВЛАСТИ ГОТОВЫ ПРИВЕСТИ ВСЕ В ПОРЯДОК - ГУБЕРНАТОР