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Первый замгубернатора Сахалина вылетит в Северо-Курильск - РИА Новости, 30.07.2025
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Первый замгубернатора Сахалина вылетит в Северо-Курильск
Первый замгубернатора Сахалина вылетит в Северо-Курильск - РИА Новости, 30.07.2025
Первый замгубернатора Сахалина вылетит в Северо-Курильск
РИА Новости РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:37:00+03:00
2025-07-30T08:37:00+03:00
северо-курильск
сахалин
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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РИА НовостиПЕРВЫЙ ЗАМГУБЕРНАТОРА САХАЛИНА ВЫЛЕТАЕТ В СЕВЕРО-КУРИЛЬСК, ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ НА МЕСТЕ ВСЕ РАБОТЫ, ВЛАСТИ ГОТОВЫ ПРИВЕСТИ ВСЕ В ПОРЯДОК - ГУБЕРНАТОР
северо-курильск
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РИА Новости
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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северо-курильск, сахалин, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, видео
Северо-Курильск, Сахалин, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Первый замгубернатора Сахалина вылетит в Северо-Курильск
РИА Новости
2025-07-30T08:37
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Первый замгубернатора Сахалина вылетит в Северо-Курильск

Первый замгубернатора Сахалина вылетит в Северо-Курильск, чтобы наладить работу

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РИА Новости
ПЕРВЫЙ ЗАМГУБЕРНАТОРА САХАЛИНА ВЫЛЕТАЕТ В СЕВЕРО-КУРИЛЬСК, ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ НА МЕСТЕ ВСЕ РАБОТЫ, ВЛАСТИ ГОТОВЫ ПРИВЕСТИ ВСЕ В ПОРЯДОК - ГУБЕРНАТОР
 
Северо-КурильскСахалинПроисшествияЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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