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Первый замгубернатора Сахалина вылетит в Северо-Курильск

Первый замгубернатора Сахалина вылетит в Северо-Курильск - РИА Новости, 30.07.2025

Первый замгубернатора Сахалина вылетит в Северо-Курильск

РИА Новости РИА Новости, 30.07.2025

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2025-07-30T08:37:00+03:00

северо-курильск

сахалин

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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РИА НовостиПЕРВЫЙ ЗАМГУБЕРНАТОРА САХАЛИНА ВЫЛЕТАЕТ В СЕВЕРО-КУРИЛЬСК, ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ НА МЕСТЕ ВСЕ РАБОТЫ, ВЛАСТИ ГОТОВЫ ПРИВЕСТИ ВСЕ В ПОРЯДОК - ГУБЕРНАТОР

северо-курильск

сахалин

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия землетрясения в Северо-Курильске Последствия землетрясения в Северо-Курильске 2025-07-30T08:37 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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