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Глава Сахалинской области высказался о землетрясениях и цунами
Глава Сахалинской области высказался о землетрясениях и цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Глава Сахалинской области высказался о землетрясениях и цунами
Жертв и разрушений после землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области нет, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:15:00+03:00
2025-07-30T08:15:00+03:00
2025-07-30T08:20:00+03:00
сахалинская область
происшествия
валерий лимаренко
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Жертв и разрушений после землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области нет, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами."Жертв и разрушений нет. Это главное", - сказал Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24".
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сахалинская область, происшествия, валерий лимаренко
Сахалинская область, Происшествия, Валерий Лимаренко
Глава Сахалинской области высказался о землетрясениях и цунами
Жертв после землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области нет