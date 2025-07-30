https://ria.ru/20250730/tsunami-2032276113.html

Глава Сахалинской области высказался о землетрясениях и цунами

Глава Сахалинской области высказался о землетрясениях и цунами - РИА Новости, 30.07.2025

Глава Сахалинской области высказался о землетрясениях и цунами

Жертв и разрушений после землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области нет, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:15:00+03:00

2025-07-30T08:15:00+03:00

2025-07-30T08:20:00+03:00

сахалинская область

происшествия

валерий лимаренко

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Жертв и разрушений после землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области нет, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами."Жертв и разрушений нет. Это главное", - сказал Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032274479.html

сахалинская область

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сахалинская область, происшествия, валерий лимаренко