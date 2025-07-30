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Глава Сахалинской области высказался о землетрясениях и цунами - РИА Новости, 30.07.2025
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08:15 30.07.2025 (обновлено: 08:20 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032276113.html
Глава Сахалинской области высказался о землетрясениях и цунами
Глава Сахалинской области высказался о землетрясениях и цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Глава Сахалинской области высказался о землетрясениях и цунами
Жертв и разрушений после землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области нет, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:15:00+03:00
2025-07-30T08:20:00+03:00
сахалинская область
происшествия
валерий лимаренко
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Жертв и разрушений после землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области нет, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами."Жертв и разрушений нет. Это главное", - сказал Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24".
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сахалинская область, происшествия, валерий лимаренко
Сахалинская область, Происшествия, Валерий Лимаренко
Глава Сахалинской области высказался о землетрясениях и цунами

Жертв после землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области нет

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСахалин
Сахалин - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Жертв и разрушений после землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области нет, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
"Жертв и разрушений нет. Это главное", - сказал Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Сахалинская областьПроисшествияВалерий Лимаренко
 
 
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