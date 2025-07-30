https://ria.ru/20250730/tsunami-2032274951.html
На Курилах цунами смыло лагерь РГО
На Курилах цунами смыло лагерь РГО - РИА Новости, 30.07.2025
На Курилах цунами смыло лагерь РГО
Лагерь РГО смыло цунами на восточном побережье на Курилах в Сахалинской области, 30 человек своевременно подняли на возвышенность, сообщил представитель... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:52:00+03:00
2025-07-30T07:52:00+03:00
2025-07-30T08:11:00+03:00
сахалинская область
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Лагерь РГО смыло цунами на восточном побережье на Курилах в Сахалинской области, 30 человек своевременно подняли на возвышенность, сообщил представитель правительства Сахалинской области на совещании с губернатором.Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами."Людей в лагере РГО своевременно подняли на возвышенность, 30 человек. Лагерь смыло, он у них стоял на побережье.… Все люди живы-здоровы, за ними вышла вахтовка для того, чтобы их разместить в лагере", - сообщила представитель правительства на видео, размещенном в Telegram-канале губернатора Сахалинской области.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032274479.html
сахалинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалинская область, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Сахалинская область, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Курилах цунами смыло лагерь РГО
На Курилах цунами смыло лагерь РГО, 30 человек подняли на возвышенность