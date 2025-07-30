https://ria.ru/20250730/tsunami-2032274479.html
В Северо-Курильске эвакуировали всех людей
В Северо-Курильске эвакуировали всех людей - РИА Новости, 30.07.2025
В Северо-Курильске эвакуировали всех людей
Всех людей в Северо-Курильском районе Сахалинской области эвакуировали после землетрясения, разрушений, при которых могли быть пострадавшие, нет, сообщил мэр... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:47:00+03:00
2025-07-30T07:47:00+03:00
2025-07-30T07:58:00+03:00
северо-курильск
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
сахалинская область
александр овсянников
валерий лимаренко
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Всех людей в Северо-Курильском районе Сахалинской области эвакуировали после землетрясения, разрушений, при которых могли быть пострадавшие, нет, сообщил мэр Александр Овсянников."Всех эвакуировали, времени было достаточно... все люди в безопасной зоне... Разрушений таких, где могли бы пострадать люди, нет", - сказал Овсянников на совещании с губернатором Валерием Лимаренко.Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032272719.html
северо-курильск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северо-курильск, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, сахалинская область, александр овсянников, валерий лимаренко
Северо-Курильск, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Сахалинская область, Александр Овсянников, Валерий Лимаренко
В Северо-Курильске эвакуировали всех людей
В Северо-Курильске нет разрушений, при которых могли пострадать люди