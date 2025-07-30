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В Северо-Курильске эвакуировали всех людей - РИА Новости, 30.07.2025
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07:47 30.07.2025 (обновлено: 07:58 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032274479.html
В Северо-Курильске эвакуировали всех людей
В Северо-Курильске эвакуировали всех людей - РИА Новости, 30.07.2025
В Северо-Курильске эвакуировали всех людей
Всех людей в Северо-Курильском районе Сахалинской области эвакуировали после землетрясения, разрушений, при которых могли быть пострадавшие, нет, сообщил мэр... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:47:00+03:00
2025-07-30T07:58:00+03:00
северо-курильск
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
сахалинская область
александр овсянников
валерий лимаренко
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Всех людей в Северо-Курильском районе Сахалинской области эвакуировали после землетрясения, разрушений, при которых могли быть пострадавшие, нет, сообщил мэр Александр Овсянников."Всех эвакуировали, времени было достаточно... все люди в безопасной зоне... Разрушений таких, где могли бы пострадать люди, нет", - сказал Овсянников на совещании с губернатором Валерием Лимаренко.Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
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северо-курильск
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северо-курильск, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, сахалинская область, александр овсянников, валерий лимаренко
Северо-Курильск, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Сахалинская область, Александр Овсянников, Валерий Лимаренко
В Северо-Курильске эвакуировали всех людей

В Северо-Курильске нет разрушений, при которых могли пострадать люди

© Фото : Telegram-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАНКадры последствий землетрясения в Северо-Курильске
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Telegram-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Всех людей в Северо-Курильском районе Сахалинской области эвакуировали после землетрясения, разрушений, при которых могли быть пострадавшие, нет, сообщил мэр Александр Овсянников.
"Всех эвакуировали, времени было достаточно... все люди в безопасной зоне... Разрушений таких, где могли бы пострадать люди, нет", - сказал Овсянников на совещании с губернатором Валерием Лимаренко.
Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
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Жители Северо-Курильска самостоятельно эвакуировались после землетрясения
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Северо-КурильскПроисшествияЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиСахалинская областьАлександр ОвсянниковВалерий Лимаренко
 
 
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