https://ria.ru/20250730/tsunami-2032274479.html

В Северо-Курильске эвакуировали всех людей

В Северо-Курильске эвакуировали всех людей - РИА Новости, 30.07.2025

В Северо-Курильске эвакуировали всех людей

Всех людей в Северо-Курильском районе Сахалинской области эвакуировали после землетрясения, разрушений, при которых могли быть пострадавшие, нет, сообщил мэр... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T07:47:00+03:00

2025-07-30T07:47:00+03:00

2025-07-30T07:58:00+03:00

северо-курильск

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

сахалинская область

александр овсянников

валерий лимаренко

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Всех людей в Северо-Курильском районе Сахалинской области эвакуировали после землетрясения, разрушений, при которых могли быть пострадавшие, нет, сообщил мэр Александр Овсянников."Всех эвакуировали, времени было достаточно... все люди в безопасной зоне... Разрушений таких, где могли бы пострадать люди, нет", - сказал Овсянников на совещании с губернатором Валерием Лимаренко.Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032272719.html

северо-курильск

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северо-курильск, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, сахалинская область, александр овсянников, валерий лимаренко