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В Северо-Курильском районе ввели режим ЧС после цунами

В Северо-Курильском районе ввели режим ЧС после цунами - РИА Новости, 30.07.2025

В Северо-Курильском районе ввели режим ЧС после цунами

В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС из-за землетрясения и цунами, сообщило правительство региона. РИА Новости, 30.07.2025

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происшествия

сахалинская область

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

камчатка

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землетрясение

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл — РИА Новости. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС из-за землетрясения и цунами, сообщило правительство региона."Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко оперативно провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По поручению главы региона в Северо-Курильском районе, где сегодня произошло землетрясение и цунами, введен режим ЧС", — рассказали в пресс-службе.По данным МЧС, в результате бедствия затопило сам город и рыбопромышленное предприятие "Алаид".Как сообщили РИА Новости в оперативных службах региона, жители самостоятельно эвакуировались на возвышенности, жертв и пострадавших нет. Еще 300 человек увезли в безопасное место из морского порта, в медпомощи они также не нуждаются.Что еще известно о бедствии

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия землетрясения в Северо-Курильске Последствия землетрясения в Северо-Курильске 2025-07-30T07:34 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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