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В Северо-Курильском районе ввели режим ЧС после цунами - РИА Новости, 30.07.2025
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07:34 30.07.2025 (обновлено: 08:21 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032273459.html
В Северо-Курильском районе ввели режим ЧС после цунами
В Северо-Курильском районе ввели режим ЧС после цунами - РИА Новости, 30.07.2025
В Северо-Курильском районе ввели режим ЧС после цунами
В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС из-за землетрясения и цунами, сообщило правительство региона. РИА Новости, 30.07.2025
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2025-07-30T08:21:00+03:00
происшествия
сахалинская область
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
камчатка
россия
землетрясение
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл — РИА Новости. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС из-за землетрясения и цунами, сообщило правительство региона."Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко оперативно провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По поручению главы региона в Северо-Курильском районе, где сегодня произошло землетрясение и цунами, введен режим ЧС", — рассказали в пресс-службе.По данным МЧС, в результате бедствия затопило сам город и рыбопромышленное предприятие "Алаид".Как сообщили РИА Новости в оперативных службах региона, жители самостоятельно эвакуировались на возвышенности, жертв и пострадавших нет. Еще 300 человек увезли в безопасное место из морского порта, в медпомощи они также не нуждаются.Что еще известно о бедствии
сахалинская область
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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происшествия, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, камчатка, россия, землетрясение, валерий лимаренко
Происшествия, Сахалинская область, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Камчатка, Россия, Землетрясение, Валерий Лимаренко
В Северо-Курильском районе ввели режим ЧС после цунами

В Северо-Курильском районе ввели режим ЧС после землетрясения и цунами

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл — РИА Новости. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС из-за землетрясения и цунами, сообщило правительство региона.
"Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко оперативно провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По поручению главы региона в Северо-Курильском районе, где сегодня произошло землетрясение и цунами, введен режим ЧС", — рассказали в пресс-службе.
© Фото : Telegram-канал губернатора Сахалинской области Валерия ЛимаренкоПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Telegram-канал губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
По данным МЧС, в результате бедствия затопило сам город и рыбопромышленное предприятие "Алаид".
Как сообщили РИА Новости в оперативных службах региона, жители самостоятельно эвакуировались на возвышенности, жертв и пострадавших нет. Еще 300 человек увезли в безопасное место из морского порта, в медпомощи они также не нуждаются.

Что еще известно о бедствии

  • У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7.
  • Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года.
  • Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
  • В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия, там никого не было.
  • По данным камчатского минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
  • В течение месяца возможны афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5.
  • На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.
  • Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
© Фото : МЧС РоссииДетский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : МЧС России
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения
 
ПроисшествияСахалинская областьЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиКамчаткаРоссияЗемлетрясениеВалерий Лимаренко
 
 
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