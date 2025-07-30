В Северо-Курильском районе ввели режим ЧС после цунами
В Северо-Курильском районе ввели режим ЧС после землетрясения и цунами
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл — РИА Новости. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС из-за землетрясения и цунами, сообщило правительство региона.
"Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко оперативно провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По поручению главы региона в Северо-Курильском районе, где сегодня произошло землетрясение и цунами, введен режим ЧС", — рассказали в пресс-службе.
© Фото : Telegram-канал губернатора Сахалинской области Валерия ЛимаренкоПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
© Фото : Telegram-канал губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
По данным МЧС, в результате бедствия затопило сам город и рыбопромышленное предприятие "Алаид".
Как сообщили РИА Новости в оперативных службах региона, жители самостоятельно эвакуировались на возвышенности, жертв и пострадавших нет. Еще 300 человек увезли в безопасное место из морского порта, в медпомощи они также не нуждаются.
Что еще известно о бедствии
- У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7.
- Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года.
- Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
- В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия, там никого не было.
- По данным камчатского минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
- В течение месяца возможны афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5.
- На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.
- Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
© Фото : МЧС РоссииДетский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения
© Фото : МЧС России
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения