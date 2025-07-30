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Рыбзавод на Курилах практически полностью затопило - РИА Новости, 30.07.2025
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06:44 30.07.2025 (обновлено: 06:45 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032270893.html
Рыбзавод на Курилах практически полностью затопило
Рыбзавод на Курилах практически полностью затопило - РИА Новости, 30.07.2025
Рыбзавод на Курилах практически полностью затопило
Рыбопромышленное предприятие "Алаид" в Северо-Курильске практически полностью затоплено цунами, заявил РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T06:44:00+03:00
2025-07-30T06:45:00+03:00
происшествия
северо-курильск
сахалинская область
камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
специальная военная операция на украине
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Рыбопромышленное предприятие "Алаид" в Северо-Курильске практически полностью затоплено цунами, заявил РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. "Предприятие практически полностью оказалось под водой в результате подхода волны цунами, никто из работников и сотрудников не пострадал. Говорить о перспективах восстановления "Алаида" пока сложно", - отметил собеседник агентства. После землетрясения у Камчатки угроза цунами распространена по всем Курильским островам. Первая волна уже накрыла порт и рыбзавод в Северо-Курильске на острове Парамушир. Жертв и существенных разрушений жилого фонда в населенных пунктах Курил нет.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032268639.html
северо-курильск
сахалинская область
камчатка
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происшествия, северо-курильск, сахалинская область, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Северо-Курильск, Сахалинская область, Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Специальная военная операция на Украине
Рыбзавод на Курилах практически полностью затопило

Рыбзавод Алаид в Северо-Курильске практически полностью затопило цунами

© Фото : Telegram-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАНКадры последствий землетрясения в Северо-Курильске
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Telegram-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Рыбопромышленное предприятие "Алаид" в Северо-Курильске практически полностью затоплено цунами, заявил РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.
"Предприятие практически полностью оказалось под водой в результате подхода волны цунами, никто из работников и сотрудников не пострадал. Говорить о перспективах восстановления "Алаида" пока сложно", - отметил собеседник агентства.
После землетрясения у Камчатки угроза цунами распространена по всем Курильским островам. Первая волна уже накрыла порт и рыбзавод в Северо-Курильске на острове Парамушир. Жертв и существенных разрушений жилого фонда в населенных пунктах Курил нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСеверо-КурильскСахалинская областьКамчаткаЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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