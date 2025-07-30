https://ria.ru/20250730/tsunami-2032270893.html

Рыбзавод на Курилах практически полностью затопило

Рыбзавод на Курилах практически полностью затопило - РИА Новости, 30.07.2025

Рыбзавод на Курилах практически полностью затопило

Рыбопромышленное предприятие "Алаид" в Северо-Курильске практически полностью затоплено цунами, заявил РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T06:44:00+03:00

2025-07-30T06:44:00+03:00

2025-07-30T06:45:00+03:00

происшествия

северо-курильск

сахалинская область

камчатка

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

специальная военная операция на украине

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Рыбопромышленное предприятие "Алаид" в Северо-Курильске практически полностью затоплено цунами, заявил РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. "Предприятие практически полностью оказалось под водой в результате подхода волны цунами, никто из работников и сотрудников не пострадал. Говорить о перспективах восстановления "Алаида" пока сложно", - отметил собеседник агентства. После землетрясения у Камчатки угроза цунами распространена по всем Курильским островам. Первая волна уже накрыла порт и рыбзавод в Северо-Курильске на острове Парамушир. Жертв и существенных разрушений жилого фонда в населенных пунктах Курил нет.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032268639.html

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камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, северо-курильск, сахалинская область, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области