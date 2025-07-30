https://ria.ru/20250730/tsunami-2032270893.html
Рыбзавод на Курилах практически полностью затопило
Рыбзавод на Курилах практически полностью затопило - РИА Новости, 30.07.2025
Рыбзавод на Курилах практически полностью затопило
Рыбопромышленное предприятие "Алаид" в Северо-Курильске практически полностью затоплено цунами, заявил РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T06:44:00+03:00
2025-07-30T06:44:00+03:00
2025-07-30T06:45:00+03:00
происшествия
северо-курильск
сахалинская область
камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032269236_41:0:1872:1030_1920x0_80_0_0_9d290d2b5ae578d4cbb5b3aa7555ee67.png
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Рыбопромышленное предприятие "Алаид" в Северо-Курильске практически полностью затоплено цунами, заявил РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. "Предприятие практически полностью оказалось под водой в результате подхода волны цунами, никто из работников и сотрудников не пострадал. Говорить о перспективах восстановления "Алаида" пока сложно", - отметил собеседник агентства. После землетрясения у Камчатки угроза цунами распространена по всем Курильским островам. Первая волна уже накрыла порт и рыбзавод в Северо-Курильске на острове Парамушир. Жертв и существенных разрушений жилого фонда в населенных пунктах Курил нет.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032268639.html
северо-курильск
сахалинская область
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032269236_270:0:1643:1030_1920x0_80_0_0_04fef3520ad95d779ad72193f94a6911.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северо-курильск, сахалинская область, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Северо-Курильск, Сахалинская область, Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Специальная военная операция на Украине
Рыбзавод на Курилах практически полностью затопило
Рыбзавод Алаид в Северо-Курильске практически полностью затопило цунами