https://ria.ru/20250730/tsunami-2032265310.html

Угрозу цунами объявили на всех Курильских островах

Угрозу цунами объявили на всех Курильских островах - РИА Новости, 30.07.2025

Угрозу цунами объявили на всех Курильских островах

Тревога цунами, ранее объявленная по Северо-Курильскому району после землетрясения у Камчатки, распространена на все острова Курильской гряды, сообщила РИА... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T05:16:00+03:00

2025-07-30T05:16:00+03:00

2025-07-30T05:16:00+03:00

в мире

северо-курильск

парамушир

камчатка

елена семенова

валерий лимаренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Тревога цунами, ранее объявленная по Северо-Курильскому району после землетрясения у Камчатки, распространена на все острова Курильской гряды, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "По уточненным данным, магнитуда землетрясения с эпицентром в 143 километрах восточнее города Петропавловск-Камчатский составила 8.4. Подземные толчки силой до 8 баллов ощутили в Северо-Курильске на острове Парамушир. Тревога цунами распространена на все Курильские острова", - рассказала собеседница агентства. Главное управление МЧС по Сахалинской области предупредило о подходе волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района. Губернатор региона Валерий Лимаренко ранее сообщил, что на прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами, жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн. По информации правительства региона, в Северо-Курильске зафиксированы порывы труб, разрушение печных труб, частично нарушено электроснабжение. В муниципалитете сформированы группы для обследования помещений и зданий на предмет разрушений. "По поручению губернатора проводится мобилизация материального резерва области. Как только станет известно, сколько материалов и оборудования необходимо для ремонта жилых домов, социальных и коммунальных объектов, они будут немедленно направлены в Северо-Курильск", – цитирует пресс-служба руководителя регионального агентства по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Анну Михееву.

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032263882.html

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032261601.html

северо-курильск

парамушир

камчатка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, северо-курильск, парамушир, камчатка, елена семенова, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области