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Угрозу цунами объявили на всех Курильских островах - РИА Новости, 30.07.2025
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05:16 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032265310.html
Угрозу цунами объявили на всех Курильских островах
Угрозу цунами объявили на всех Курильских островах - РИА Новости, 30.07.2025
Угрозу цунами объявили на всех Курильских островах
Тревога цунами, ранее объявленная по Северо-Курильскому району после землетрясения у Камчатки, распространена на все острова Курильской гряды, сообщила РИА... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:16:00+03:00
2025-07-30T05:16:00+03:00
в мире
северо-курильск
парамушир
камчатка
елена семенова
валерий лимаренко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Тревога цунами, ранее объявленная по Северо-Курильскому району после землетрясения у Камчатки, распространена на все острова Курильской гряды, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "По уточненным данным, магнитуда землетрясения с эпицентром в 143 километрах восточнее города Петропавловск-Камчатский составила 8.4. Подземные толчки силой до 8 баллов ощутили в Северо-Курильске на острове Парамушир. Тревога цунами распространена на все Курильские острова", - рассказала собеседница агентства. Главное управление МЧС по Сахалинской области предупредило о подходе волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района. Губернатор региона Валерий Лимаренко ранее сообщил, что на прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами, жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн. По информации правительства региона, в Северо-Курильске зафиксированы порывы труб, разрушение печных труб, частично нарушено электроснабжение. В муниципалитете сформированы группы для обследования помещений и зданий на предмет разрушений. "По поручению губернатора проводится мобилизация материального резерва области. Как только станет известно, сколько материалов и оборудования необходимо для ремонта жилых домов, социальных и коммунальных объектов, они будут немедленно направлены в Северо-Курильск", – цитирует пресс-служба руководителя регионального агентства по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Анну Михееву.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032263882.html
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северо-курильск
парамушир
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в мире, северо-курильск, парамушир, камчатка, елена семенова, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Северо-Курильск, Парамушир, Камчатка, Елена Семенова, Валерий Лимаренко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Угрозу цунами объявили на всех Курильских островах

Тревога цунами распространилась на все острова Курильской гряды

© РИА Новости / Евгений Нескоромный | Перейти в медиабанкКурилы
Курилы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Евгений Нескоромный
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Тревога цунами, ранее объявленная по Северо-Курильскому району после землетрясения у Камчатки, распространена на все острова Курильской гряды, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"По уточненным данным, магнитуда землетрясения с эпицентром в 143 километрах восточнее города Петропавловск-Камчатский составила 8.4. Подземные толчки силой до 8 баллов ощутили в Северо-Курильске на острове Парамушир. Тревога цунами распространена на все Курильские острова", - рассказала собеседница агентства.
Шторм - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Северо-Курильск частично затопило цунами
Вчера, 04:54
Главное управление МЧС по Сахалинской области предупредило о подходе волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района.
Губернатор региона Валерий Лимаренко ранее сообщил, что на прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами, жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн.
По информации правительства региона, в Северо-Курильске зафиксированы порывы труб, разрушение печных труб, частично нарушено электроснабжение. В муниципалитете сформированы группы для обследования помещений и зданий на предмет разрушений.
"По поручению губернатора проводится мобилизация материального резерва области. Как только станет известно, сколько материалов и оборудования необходимо для ремонта жилых домов, социальных и коммунальных объектов, они будут немедленно направлены в Северо-Курильск", – цитирует пресс-служба руководителя регионального агентства по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Анну Михееву.
Шторм на Черном море - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами
Вчера, 04:20
 
В миреСеверо-КурильскПарамуширКамчаткаЕлена СеменоваВалерий ЛимаренкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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