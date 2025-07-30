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Цунами после землетрясения на Камчатке достигло Японии - РИА Новости, 30.07.2025
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05:04 30.07.2025 (обновлено: 05:17 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032264378.html
Цунами после землетрясения на Камчатке достигло Японии
Цунами после землетрясения на Камчатке достигло Японии - РИА Новости, 30.07.2025
Цунами после землетрясения на Камчатке достигло Японии
Цунами после землетрясения на Камчатке достигло японского острова Хоккайдо, высота составила 30 сантиметров, сообщило метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:04:00+03:00
2025-07-30T05:17:00+03:00
в мире
япония
хоккайдо
камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Цунами после землетрясения на Камчатке достигло японского острова Хоккайдо, высота составила 30 сантиметров, сообщило метеорологическое управление Японии. Цунами достигло берегов Японии в районе города Нэмуро на Хоккайдо. Его высота составила 30 сантиметров. Министерство обороны направило на Тихоокеанское побережье истребители, вертолеты и патрульные самолеты для сбора информации. Одна из основных функций сил самообороны Японии - деятельность по сбору информации и ликвидации последствий при стихийных бедствиях.Объявленное ранее в Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами. Также изменили предположительную высоту волны с одного метра до трех метров. При этом даже высота цунами в один метр обладает достаточной разрушительной силой и представляет угрозу для жизни. При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Метеорологи предупреждают, что из-за того, что в Японии землетрясение почти не ощущалось, люди, находящиеся на пляже и в море, могут не знать о цунами и призывают оповестить своих близких в этих районах.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032263882.html
https://ria.ru/20241126/zemletryasenie-1985834804.html
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в мире, япония, хоккайдо, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Япония, Хоккайдо, Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Цунами после землетрясения на Камчатке достигло Японии

Цунами после землетрясения на Камчатке достигло японского острова Хоккайдо

© Fotolia / mastercylinderМыс Камуи на острове Хоккайдо, Япония
Мыс Камуи на острове Хоккайдо, Япония - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Fotolia / mastercylinder
Мыс Камуи на острове Хоккайдо, Япония. Архивное фото
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Цунами после землетрясения на Камчатке достигло японского острова Хоккайдо, высота составила 30 сантиметров, сообщило метеорологическое управление Японии.
Цунами достигло берегов Японии в районе города Нэмуро на Хоккайдо. Его высота составила 30 сантиметров.
Шторм - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Северо-Курильск частично затопило цунами
Вчера, 04:54
Министерство обороны направило на Тихоокеанское побережье истребители, вертолеты и патрульные самолеты для сбора информации. Одна из основных функций сил самообороны Японии - деятельность по сбору информации и ликвидации последствий при стихийных бедствиях.
Объявленное ранее в Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами. Также изменили предположительную высоту волны с одного метра до трех метров. При этом даже высота цунами в один метр обладает достаточной разрушительной силой и представляет угрозу для жизни.
При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.
Метеорологи предупреждают, что из-за того, что в Японии землетрясение почти не ощущалось, люди, находящиеся на пляже и в море, могут не знать о цунами и призывают оповестить своих близких в этих районах.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
У берегов Японии произошло землетрясение
26 ноября 2024, 16:59
 
В миреЯпонияХоккайдоКамчаткаЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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