https://ria.ru/20250730/tsunami-2032264378.html
Цунами после землетрясения на Камчатке достигло Японии
Цунами после землетрясения на Камчатке достигло Японии - РИА Новости, 30.07.2025
Цунами после землетрясения на Камчатке достигло Японии
Цунами после землетрясения на Камчатке достигло японского острова Хоккайдо, высота составила 30 сантиметров, сообщило метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:04:00+03:00
2025-07-30T05:04:00+03:00
2025-07-30T05:17:00+03:00
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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Цунами после землетрясения на Камчатке достигло японского острова Хоккайдо, высота составила 30 сантиметров, сообщило метеорологическое управление Японии. Цунами достигло берегов Японии в районе города Нэмуро на Хоккайдо. Его высота составила 30 сантиметров. Министерство обороны направило на Тихоокеанское побережье истребители, вертолеты и патрульные самолеты для сбора информации. Одна из основных функций сил самообороны Японии - деятельность по сбору информации и ликвидации последствий при стихийных бедствиях.Объявленное ранее в Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами. Также изменили предположительную высоту волны с одного метра до трех метров. При этом даже высота цунами в один метр обладает достаточной разрушительной силой и представляет угрозу для жизни. При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Метеорологи предупреждают, что из-за того, что в Японии землетрясение почти не ощущалось, люди, находящиеся на пляже и в море, могут не знать о цунами и призывают оповестить своих близких в этих районах.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032263882.html
https://ria.ru/20241126/zemletryasenie-1985834804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, хоккайдо, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Япония, Хоккайдо, Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Цунами после землетрясения на Камчатке достигло Японии
Цунами после землетрясения на Камчатке достигло японского острова Хоккайдо
ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Цунами после землетрясения на Камчатке достигло японского острова Хоккайдо, высота составила 30 сантиметров, сообщило метеорологическое управление Японии.
Цунами достигло берегов Японии
в районе города Нэмуро на Хоккайдо
. Его высота составила 30 сантиметров.
Министерство обороны направило на Тихоокеанское побережье истребители, вертолеты и патрульные самолеты для сбора информации. Одна из основных функций сил самообороны Японии - деятельность по сбору информации и ликвидации последствий при стихийных бедствиях.
Объявленное ранее в Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами. Также изменили предположительную высоту волны с одного метра до трех метров. При этом даже высота цунами в один метр обладает достаточной разрушительной силой и представляет угрозу для жизни.
При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.
Метеорологи предупреждают, что из-за того, что в Японии землетрясение почти не ощущалось, люди, находящиеся на пляже и в море, могут не знать о цунами и призывают оповестить своих близких в этих районах.