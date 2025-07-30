Рейтинг@Mail.ru
Северо-Курильск частично затопило цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 30.07.2025 (обновлено: 04:57 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032263882.html
Северо-Курильск частично затопило цунами
Северо-Курильск частично затопило цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Северо-Курильск частично затопило цунами
Волна цунами местами затопила Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид", сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:54:00+03:00
2025-07-30T04:57:00+03:00
происшествия
северо-курильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
россия
парамушир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017473338_0:17:3078:1748_1920x0_80_0_0_bc378e999066b21016fdc7a2b69740c6.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Волна цунами местами затопила Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид", сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Камчатский центр наблюдения и предложения о цунами объявил приближение волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района. Частично разрушены печные трубы и вентиляции. Волной цунами местами затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Население эвакуировано", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032262930.html
северо-курильск
россия
парамушир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017473338_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7ce111045345837a44d44536a266fb8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, россия, парамушир
Происшествия, Северо-Курильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Россия, Парамушир
Северо-Курильск частично затопило цунами

Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие частично затопило цунами

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Шторм. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Волна цунами местами затопила Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид", сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
"Камчатский центр наблюдения и предложения о цунами объявил приближение волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района. Частично разрушены печные трубы и вентиляции. Волной цунами местами затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Население эвакуировано", - говорится в сообщении.
Волны на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7
Вчера, 04:44
 
ПроисшествияСеверо-КурильскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиРоссияПарамушир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала