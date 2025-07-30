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Северо-Курильск частично затопило цунами
Северо-Курильск частично затопило цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Северо-Курильск частично затопило цунами
Волна цунами местами затопила Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид", сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:54:00+03:00
2025-07-30T04:54:00+03:00
2025-07-30T04:57:00+03:00
происшествия
северо-курильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
россия
парамушир
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Волна цунами местами затопила Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид", сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Камчатский центр наблюдения и предложения о цунами объявил приближение волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района. Частично разрушены печные трубы и вентиляции. Волной цунами местами затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Население эвакуировано", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032262930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, россия, парамушир
Происшествия, Северо-Курильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Россия, Парамушир
Северо-Курильск частично затопило цунами
Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие частично затопило цунами