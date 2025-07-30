https://ria.ru/20250730/tsunami-2032263882.html

Северо-Курильск частично затопило цунами

Северо-Курильск частично затопило цунами - РИА Новости, 30.07.2025

Северо-Курильск частично затопило цунами

Волна цунами местами затопила Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид", сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T04:54:00+03:00

2025-07-30T04:54:00+03:00

2025-07-30T04:57:00+03:00

происшествия

северо-курильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

россия

парамушир

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Волна цунами местами затопила Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид", сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Камчатский центр наблюдения и предложения о цунами объявил приближение волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района. Частично разрушены печные трубы и вентиляции. Волной цунами местами затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Население эвакуировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032262930.html

северо-курильск

россия

парамушир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

происшествия, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, россия, парамушир