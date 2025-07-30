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На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами
На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами - РИА Новости, 30.07.2025
На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами
Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска, сообщил в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:45:00+03:00
2025-07-30T04:45:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска, сообщил в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. Жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн", — говорится в публикации.Ранее в среду в городе зафиксировали толчки магнитудой 7,9. В населенном пункте объявили эвакуацию.Что еще известно о бедствии
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северо-курильск, камчатка, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, цунами на камчатке, землетрясение
Северо-Курильск, Камчатка, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Цунами на Камчатке, Землетрясение