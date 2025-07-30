На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами
На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами
Шторм. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска, сообщил в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
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"На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. Жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн", — говорится в публикации.
Ранее в среду в городе зафиксировали толчки магнитудой 7,9. В населенном пункте объявили эвакуацию.
Что еще известно о бедствии
- У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,5.
- Губернатор региона Владимир Солодов назвал это сильнейшим за десятилетия землетрясением.
- Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало на Камчатке волну цунами высотой до четырех метров.
- В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия, там никого не было.
- По данным регионального управления МЧС, ощутимость землетрясения в отдельных районах Петропавловска-Камчатского составила 7-8 баллов.
- В Северо-Курильске также произошли толчки магнитудой 7,9. В городе идет эвакуация.