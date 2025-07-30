https://ria.ru/20250730/tsunami-2032261601.html

На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами

На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами - РИА Новости, 30.07.2025

На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами

Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска, сообщил в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T04:20:00+03:00

2025-07-30T04:20:00+03:00

2025-07-30T04:47:00+03:00

северо-курильск

происшествия

валерий лимаренко

цунами на камчатке

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска, сообщил в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. Жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн", — говорится в публикации.Ранее в среду в городе зафиксировали толчки магнитудой 7,9. В населенном пункте объявили эвакуацию.Что еще известно о бедствии

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северо-курильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северо-курильск, происшествия, валерий лимаренко, цунами на камчатке