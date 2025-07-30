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На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами - РИА Новости, 30.07.2025
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04:20 30.07.2025 (обновлено: 04:47 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032261601.html
На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами
На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами - РИА Новости, 30.07.2025
На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами
Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска, сообщил в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:20:00+03:00
2025-07-30T04:47:00+03:00
северо-курильск
происшествия
валерий лимаренко
цунами на камчатке
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска, сообщил в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. Жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн", — говорится в публикации.Ранее в среду в городе зафиксировали толчки магнитудой 7,9. В населенном пункте объявили эвакуацию.Что еще известно о бедствии
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северо-курильск, происшествия, валерий лимаренко, цунами на камчатке
Северо-Курильск, Происшествия, Валерий Лимаренко, Цунами на Камчатке
На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами

На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска, сообщил в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«
"На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. Жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн", — говорится в публикации.
Ранее в среду в городе зафиксировали толчки магнитудой 7,9. В населенном пункте объявили эвакуацию.

Что еще известно о бедствии

  • У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,5.
  • Губернатор региона Владимир Солодов назвал это сильнейшим за десятилетия землетрясением.
  • Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало на Камчатке волну цунами высотой до четырех метров.
  • В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия, там никого не было.
  • По данным регионального управления МЧС, ощутимость землетрясения в отдельных районах Петропавловска-Камчатского составила 7-8 баллов.
  • В Северо-Курильске также произошли толчки магнитудой 7,9. В городе идет эвакуация.
Волна - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Северо-КурильскПроисшествияВалерий ЛимаренкоЦунами на Камчатке
 
 
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