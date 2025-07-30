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На Камчатке зафиксировали цунами - РИА Новости, 30.07.2025
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04:07 30.07.2025 (обновлено: 04:47 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032260640.html
На Камчатке зафиксировали цунами
На Камчатке зафиксировали цунами - РИА Новости, 30.07.2025
На Камчатке зафиксировали цунами
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) зафиксировало волну цунами высотой 3-4 метра на Камчатке, жителей предупредили об... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:07:00+03:00
2025-07-30T04:47:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
тихий океан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение
цунами на камчатке
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) зафиксировало волну цунами высотой 3-4 метра на Камчатке, жителей предупредили об опасности, сообщает министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Коллеги из УГМС сообщили, что визуально на мысе наблюдения на Водопадом была волна цунами ориентировочно (высотой - ред.) 3-4 метра", - сказал Лебедев. Ранее в ГУ МЧС предупредили, что в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой до 32 сантиметров.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032258136.html
камчатка
камчатский край
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происшествия, камчатка, камчатский край, тихий океан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение, цунами на камчатке
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Тихий океан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение, Цунами на Камчатке
На Камчатке зафиксировали цунами

На Камчатке зафиксировали волну цунами высотой три-четыре метра

© РИА Новости / Александр ПирагисТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка. Архивное фото
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) зафиксировало волну цунами высотой 3-4 метра на Камчатке, жителей предупредили об опасности, сообщает министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Коллеги из УГМС сообщили, что визуально на мысе наблюдения на Водопадом была волна цунами ориентировочно (высотой - ред.) 3-4 метра", - сказал Лебедев.
Ранее в ГУ МЧС предупредили, что в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой до 32 сантиметров.
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ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайТихий океанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЗемлетрясениеЦунами на Камчатке
 
 
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