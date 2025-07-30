https://ria.ru/20250730/tsunami-2032260640.html
На Камчатке зафиксировали цунами
На Камчатке зафиксировали цунами - РИА Новости, 30.07.2025
На Камчатке зафиксировали цунами
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) зафиксировало волну цунами высотой 3-4 метра на Камчатке, жителей предупредили об... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:07:00+03:00
2025-07-30T04:07:00+03:00
2025-07-30T04:47:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение
цунами на камчатке
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) зафиксировало волну цунами высотой 3-4 метра на Камчатке, жителей предупредили об опасности, сообщает министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Коллеги из УГМС сообщили, что визуально на мысе наблюдения на Водопадом была волна цунами ориентировочно (высотой - ред.) 3-4 метра", - сказал Лебедев. Ранее в ГУ МЧС предупредили, что в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой до 32 сантиметров.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032258136.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, камчатский край, тихий океан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение, цунами на камчатке
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Тихий океан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение, Цунами на Камчатке
На Камчатке зафиксировали цунами
На Камчатке зафиксировали волну цунами высотой три-четыре метра