https://ria.ru/20250730/tsunami-2032260640.html

На Камчатке зафиксировали цунами

На Камчатке зафиксировали цунами - РИА Новости, 30.07.2025

На Камчатке зафиксировали цунами

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) зафиксировало волну цунами высотой 3-4 метра на Камчатке, жителей предупредили об... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T04:07:00+03:00

2025-07-30T04:07:00+03:00

2025-07-30T04:47:00+03:00

происшествия

камчатка

камчатский край

тихий океан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

землетрясение

цунами на камчатке

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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) зафиксировало волну цунами высотой 3-4 метра на Камчатке, жителей предупредили об опасности, сообщает министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Коллеги из УГМС сообщили, что визуально на мысе наблюдения на Водопадом была волна цунами ориентировочно (высотой - ред.) 3-4 метра", - сказал Лебедев. Ранее в ГУ МЧС предупредили, что в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой до 32 сантиметров.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032258136.html

камчатка

камчатский край

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, камчатский край, тихий океан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение, цунами на камчатке