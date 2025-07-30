https://ria.ru/20250730/tsunami--2032277310.html

Глава Сахалинской области рассказал о ситуации с цунами

Глава Сахалинской области рассказал о ситуации с цунами - РИА Новости, 30.07.2025

Глава Сахалинской области рассказал о ситуации с цунами

Третья волна цунами на Курилах была самая сильная, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, но люди успели эвакуироваться, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:28:00+03:00

2025-07-30T08:28:00+03:00

2025-07-30T08:28:00+03:00

сахалинская область

валерий лимаренко

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Третья волна цунами на Курилах была самая сильная, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, но люди успели эвакуироваться, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "Третья волна была самая сильная, и вот она и подтопила и порт, и предприятие по переработке рыбы. Но к этому времени люди уже все поднялись наверх. Очень опытные у нас северокурильцы, у них не первый случай такой, 2400 человек аккуратно поднялись наверх на возвышенности, и они до сих пор там находятся, потому что ждем сигнала, что больше не будет цунами", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032277014.html

сахалинская область

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сахалинская область, валерий лимаренко, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области