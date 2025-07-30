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Глава Сахалинской области рассказал о ситуации с цунами - РИА Новости, 30.07.2025
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08:28 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/tsunami--2032277310.html
Глава Сахалинской области рассказал о ситуации с цунами
Глава Сахалинской области рассказал о ситуации с цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Глава Сахалинской области рассказал о ситуации с цунами
Третья волна цунами на Курилах была самая сильная, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, но люди успели эвакуироваться, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:28:00+03:00
2025-07-30T08:28:00+03:00
сахалинская область
валерий лимаренко
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Третья волна цунами на Курилах была самая сильная, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, но люди успели эвакуироваться, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "Третья волна была самая сильная, и вот она и подтопила и порт, и предприятие по переработке рыбы. Но к этому времени люди уже все поднялись наверх. Очень опытные у нас северокурильцы, у них не первый случай такой, 2400 человек аккуратно поднялись наверх на возвышенности, и они до сих пор там находятся, потому что ждем сигнала, что больше не будет цунами", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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сахалинская область, валерий лимаренко, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Глава Сахалинской области рассказал о ситуации с цунами

Третья волна цунами на Курилах была самой сильной, она подтопила порт

© РИА Новости / Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкПобережье на Сахалинской области
Побережье на Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Владимир Михайлов
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Побережье на Сахалинской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Третья волна цунами на Курилах была самая сильная, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, но люди успели эвакуироваться, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Третья волна была самая сильная, и вот она и подтопила и порт, и предприятие по переработке рыбы. Но к этому времени люди уже все поднялись наверх. Очень опытные у нас северокурильцы, у них не первый случай такой, 2400 человек аккуратно поднялись наверх на возвышенности, и они до сих пор там находятся, потому что ждем сигнала, что больше не будет цунами", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Северо-Курильске прошли четыре волны цунами после землетрясения
Вчера, 08:25
 
Сахалинская областьВалерий ЛимаренкоПроисшествияЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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