https://ria.ru/20250730/tsunami--2032277310.html
Глава Сахалинской области рассказал о ситуации с цунами
Глава Сахалинской области рассказал о ситуации с цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Глава Сахалинской области рассказал о ситуации с цунами
Третья волна цунами на Курилах была самая сильная, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, но люди успели эвакуироваться, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:28:00+03:00
2025-07-30T08:28:00+03:00
2025-07-30T08:28:00+03:00
сахалинская область
валерий лимаренко
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961185174_0:0:3342:1879_1920x0_80_0_0_7961a5d5ac143c04d836379bc2fcfcd8.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Третья волна цунами на Курилах была самая сильная, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, но люди успели эвакуироваться, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "Третья волна была самая сильная, и вот она и подтопила и порт, и предприятие по переработке рыбы. Но к этому времени люди уже все поднялись наверх. Очень опытные у нас северокурильцы, у них не первый случай такой, 2400 человек аккуратно поднялись наверх на возвышенности, и они до сих пор там находятся, потому что ждем сигнала, что больше не будет цунами", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032277014.html
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961185174_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_aee7b2374f081fac9eb4d391ba6e89a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалинская область, валерий лимаренко, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Глава Сахалинской области рассказал о ситуации с цунами
Третья волна цунами на Курилах была самой сильной, она подтопила порт