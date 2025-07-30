https://ria.ru/20250730/tryaska-2032336893.html

Очевидец рассказал об ощущениях от землетрясения на Сахалине

Очевидец рассказал об ощущениях от землетрясения на Сахалине - РИА Новости, 30.07.2025

Очевидец рассказал об ощущениях от землетрясения на Сахалине

Руководитель студенческого поискового отряда Финансового университета при правительстве РФ Александр Орлов рассказал РИА Новости, что во время землетрясения на... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:02:00+03:00

2025-07-30T13:02:00+03:00

2025-07-30T13:02:00+03:00

сахалинская область

александр орлов

камчатка

сахалин

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Руководитель студенческого поискового отряда Финансового университета при правительстве РФ Александр Орлов рассказал РИА Новости, что во время землетрясения на острове Шумшу Сахалинской области тряска ощущалась даже в палатке, было "как в грузовике". Орлов находится на острове Шумшу вместе со студентами в экспедиции "По следам Курильского десанта". "Даже в палатке было ощущение, что стоишь в кузове грузовика, который едет по грунтовой и неровной дороге", - сообщил Орлов. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html

сахалинская область

камчатка

сахалин

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Врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения на Камчатке Врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили операцию, несмотря на землетрясение, с пациентом все хорошо, сообщил минздрав региона. 2025-07-30T13:02 true PT1M01S

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