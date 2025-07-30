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Очевидец рассказал об ощущениях от землетрясения на Сахалине - РИА Новости, 30.07.2025
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13:02 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/tryaska-2032336893.html
Очевидец рассказал об ощущениях от землетрясения на Сахалине
Очевидец рассказал об ощущениях от землетрясения на Сахалине - РИА Новости, 30.07.2025
Очевидец рассказал об ощущениях от землетрясения на Сахалине
Руководитель студенческого поискового отряда Финансового университета при правительстве РФ Александр Орлов рассказал РИА Новости, что во время землетрясения на... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:02:00+03:00
2025-07-30T13:02:00+03:00
сахалинская область
александр орлов
камчатка
сахалин
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Руководитель студенческого поискового отряда Финансового университета при правительстве РФ Александр Орлов рассказал РИА Новости, что во время землетрясения на острове Шумшу Сахалинской области тряска ощущалась даже в палатке, было "как в грузовике". Орлов находится на острове Шумшу вместе со студентами в экспедиции "По следам Курильского десанта". "Даже в палатке было ощущение, что стоишь в кузове грузовика, который едет по грунтовой и неровной дороге", - сообщил Орлов. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html
сахалинская область
камчатка
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Врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения на Камчатке
Врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили операцию, несмотря на землетрясение, с пациентом все хорошо, сообщил минздрав региона.
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сахалинская область, александр орлов, камчатка, сахалин, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Сахалинская область, Александр Орлов, Камчатка, Сахалин, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
Очевидец рассказал об ощущениях от землетрясения на Сахалине

Глава студотряда Орлов: в палатке ощущалась тряска от землетрясения на Сахалине

© РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Руководитель студенческого поискового отряда Финансового университета при правительстве РФ Александр Орлов рассказал РИА Новости, что во время землетрясения на острове Шумшу Сахалинской области тряска ощущалась даже в палатке, было "как в грузовике".
Орлов находится на острове Шумшу вместе со студентами в экспедиции "По следам Курильского десанта".
"Даже в палатке было ощущение, что стоишь в кузове грузовика, который едет по грунтовой и неровной дороге", - сообщил Орлов.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Эпицентр мощного землетрясения на Камчатке находился в Тихом океане
Вчера, 09:55
 
Сахалинская областьАлександр ОрловКамчаткаСахалинЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПроисшествия
 
 
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