https://ria.ru/20250730/tryaska-2032336893.html
Очевидец рассказал об ощущениях от землетрясения на Сахалине
Очевидец рассказал об ощущениях от землетрясения на Сахалине - РИА Новости, 30.07.2025
Очевидец рассказал об ощущениях от землетрясения на Сахалине
Руководитель студенческого поискового отряда Финансового университета при правительстве РФ Александр Орлов рассказал РИА Новости, что во время землетрясения на... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:02:00+03:00
2025-07-30T13:02:00+03:00
2025-07-30T13:02:00+03:00
сахалинская область
александр орлов
камчатка
сахалин
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032297406_0:0:848:478_1920x0_80_0_0_15bce1b69edc0c934d587730ccd72339.jpg
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Руководитель студенческого поискового отряда Финансового университета при правительстве РФ Александр Орлов рассказал РИА Новости, что во время землетрясения на острове Шумшу Сахалинской области тряска ощущалась даже в палатке, было "как в грузовике". Орлов находится на острове Шумшу вместе со студентами в экспедиции "По следам Курильского десанта". "Даже в палатке было ощущение, что стоишь в кузове грузовика, который едет по грунтовой и неровной дороге", - сообщил Орлов. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html
сахалинская область
камчатка
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032297406_121:0:758:478_1920x0_80_0_0_a30626b5258e98b4bd075f09ced39c62.jpg
Врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения на Камчатке
Врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили операцию, несмотря на землетрясение, с пациентом все хорошо, сообщил минздрав региона.
2025-07-30T13:02
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалинская область, александр орлов, камчатка, сахалин, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Сахалинская область, Александр Орлов, Камчатка, Сахалин, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия