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В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 30.07.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T06:22:00+03:00
2025-07-30T06:22:00+03:00
2025-07-30T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 21.39 мск во вторник, длилась более восьми часов. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА, она длилась более восьми часов