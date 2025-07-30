https://ria.ru/20250730/trevoga-2032269864.html

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 30.07.2025

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T06:22:00+03:00

2025-07-30T06:22:00+03:00

2025-07-30T06:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

дмитрий миляев

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 21.39 мск во вторник, длилась более восьми часов. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, тульская область, дмитрий миляев