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На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским после ультиматума Трампа - РИА Новости, 30.07.2025
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23:34 30.07.2025 (обновлено: 23:35 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tramp-2032481177.html
На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским после ультиматума Трампа
На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским после ультиматума Трампа - РИА Новости, 30.07.2025
На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским после ультиматума Трампа
Президент США Дональд Трамп может решиться на замену Владимира Зеленского, чтобы восстановить свой авторитет, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T23:34:00+03:00
2025-07-30T23:35:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может решиться на замену Владимира Зеленского, чтобы восстановить свой авторитет, пишет Strategic Culture."Трамп определенно теряет терпение на Украине. Его недавние более воинственные высказывания в адрес Путина и бредовые угрозы, на реализацию которых он намекал, вряд ли можно назвать ловкими политическими ходами, учитывая военную мощь России. Поэтому кажется очевидным, что Трамп вскоре попытается предпринять радикальный шаг, чтобы, по крайней мере, в его представлении, завоевать большее уважение Путина. Замена Зеленского — это самая лёгкая из возможных целей, и, вероятно, он ею воспользуется", — говорится в материале.Издание отметило, что такой ход Трампа станет четким сигналом для Франции, Великобритании и Германии о том, что в ситуациях вокруг Европы решения принимает только он.Накануне Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.29 июля пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Владимира Зеленского. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом
https://ria.ru/20250730/krym-2032412935.html
https://ria.ru/20250729/zamena-2032141665.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским после ультиматума Трампа

Strategic Culture: Трамп вскоре решится на замену Зеленского

© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может решиться на замену Владимира Зеленского, чтобы восстановить свой авторитет, пишет Strategic Culture.
"Трамп определенно теряет терпение на Украине. Его недавние более воинственные высказывания в адрес Путина и бредовые угрозы, на реализацию которых он намекал, вряд ли можно назвать ловкими политическими ходами, учитывая военную мощь России. Поэтому кажется очевидным, что Трамп вскоре попытается предпринять радикальный шаг, чтобы, по крайней мере, в его представлении, завоевать большее уважение Путина. Замена Зеленского — это самая лёгкая из возможных целей, и, вероятно, он ею воспользуется", — говорится в материале.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Крыму посоветовали Трампу привести в чувства Зеленского
Вчера, 16:41
Издание отметило, что такой ход Трампа станет четким сигналом для Франции, Великобритании и Германии о том, что в ситуациях вокруг Европы решения принимает только он.
Накануне Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
29 июля пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Владимира Зеленского. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР
29 июля, 15:07
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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