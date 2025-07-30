https://ria.ru/20250730/tramp-2032481177.html

На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским после ультиматума Трампа

На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским после ультиматума Трампа - РИА Новости, 30.07.2025

На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским после ультиматума Трампа

Президент США Дональд Трамп может решиться на замену Владимира Зеленского, чтобы восстановить свой авторитет, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T23:34:00+03:00

2025-07-30T23:34:00+03:00

2025-07-30T23:35:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031984228_0:107:2500:1513_1920x0_80_0_0_e770bac191a05ab945410b8b007cd0e0.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может решиться на замену Владимира Зеленского, чтобы восстановить свой авторитет, пишет Strategic Culture."Трамп определенно теряет терпение на Украине. Его недавние более воинственные высказывания в адрес Путина и бредовые угрозы, на реализацию которых он намекал, вряд ли можно назвать ловкими политическими ходами, учитывая военную мощь России. Поэтому кажется очевидным, что Трамп вскоре попытается предпринять радикальный шаг, чтобы, по крайней мере, в его представлении, завоевать большее уважение Путина. Замена Зеленского — это самая лёгкая из возможных целей, и, вероятно, он ею воспользуется", — говорится в материале.Издание отметило, что такой ход Трампа станет четким сигналом для Франции, Великобритании и Германии о том, что в ситуациях вокруг Европы решения принимает только он.Накануне Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.29 июля пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Владимира Зеленского. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом

https://ria.ru/20250730/krym-2032412935.html

https://ria.ru/20250729/zamena-2032141665.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)