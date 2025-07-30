https://ria.ru/20250730/tramp-2032480216.html
США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп
США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп - РИА Новости, 30.07.2025
США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в среду заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном, в соответствии с которым американский бизнес займется добычей нефти в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T23:14:00+03:00
2025-07-30T23:14:00+03:00
2025-07-30T23:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном, в соответствии с которым американский бизнес займется добычей нефти в этой стране. "Мы только что заключили соглашение с Пакистаном, согласно которому Пакистан и США будут совместно разрабатывать их огромные нефтяные месторождения. Сейчас мы выбираем нефтяную компанию, которая возглавит это партнёрство. Кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии!", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что сегодня в Белом доме также примет торговую делегацию из Южной Кореи и обсудит с ними пути снижения торговых пошлин США, сейчас установленных на уровне 25%.
https://ria.ru/20250714/tramp-2029102245.html
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в мире, сша, пакистан, южная корея, дональд трамп
В мире, США, Пакистан, Южная Корея, Дональд Трамп
США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп
Трамп заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном о добыче нефти