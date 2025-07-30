https://ria.ru/20250730/tramp-2032480216.html

США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп

США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп - РИА Новости, 30.07.2025

США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном, в соответствии с которым американский бизнес займется добычей нефти в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T23:14:00+03:00

2025-07-30T23:14:00+03:00

2025-07-30T23:14:00+03:00

в мире

сша

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южная корея

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном, в соответствии с которым американский бизнес займется добычей нефти в этой стране. "Мы только что заключили соглашение с Пакистаном, согласно которому Пакистан и США будут совместно разрабатывать их огромные нефтяные месторождения. Сейчас мы выбираем нефтяную компанию, которая возглавит это партнёрство. Кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии!", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что сегодня в Белом доме также примет торговую делегацию из Южной Кореи и обсудит с ними пути снижения торговых пошлин США, сейчас установленных на уровне 25%.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029102245.html

сша

пакистан

южная корея

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в мире, сша, пакистан, южная корея, дональд трамп