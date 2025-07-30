https://ria.ru/20250730/tramp-2032477578.html

Трамп отменил беспошлинный режим для товаров стоимостью до 800 долларов

Трамп отменил беспошлинный режим для товаров стоимостью до 800 долларов - РИА Новости, 30.07.2025

Трамп отменил беспошлинный режим для товаров стоимостью до 800 долларов

Президент США Дональд Трамп приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T22:49:00+03:00

2025-07-30T22:49:00+03:00

2025-07-30T23:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов, согласно указу президента."Беспошлинное освобождение по принципу de minimis, предусмотренное в соответствии с разделом 1321(a)(2)(C) главы 19 свода законов США, больше не будет применяться к какой-либо партии товаров, не подпадающих под действие раздела 1702(b) главы 50 свода законов США, независимо от стоимости, страны происхождения, способа транспортировки или метода ввоза", - говорится в указе президента.Положения нового указа начнут действовать с 29 августа."Начиная с 29 августа, ввезенные товары, отправленные не через международную почтовую сеть и стоимость которых составляет 800 долларов США или менее, и которые в противном случае подпадали бы под освобождение по правилу de minimis, будут облагаться всеми применимыми пошлинами", - говорится в заявлении Белого дома по поводу указа.

https://ria.ru/20250730/tramp-2032438470.html

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в мире, сша, дональд трамп