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Трамп отменил беспошлинный режим для товаров стоимостью до 800 долларов - РИА Новости, 30.07.2025
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22:49 30.07.2025 (обновлено: 23:06 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tramp-2032477578.html
Трамп отменил беспошлинный режим для товаров стоимостью до 800 долларов
Трамп отменил беспошлинный режим для товаров стоимостью до 800 долларов - РИА Новости, 30.07.2025
Трамп отменил беспошлинный режим для товаров стоимостью до 800 долларов
Президент США Дональд Трамп приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T22:49:00+03:00
2025-07-30T23:06:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов, согласно указу президента."Беспошлинное освобождение по принципу de minimis, предусмотренное в соответствии с разделом 1321(a)(2)(C) главы 19 свода законов США, больше не будет применяться к какой-либо партии товаров, не подпадающих под действие раздела 1702(b) главы 50 свода законов США, независимо от стоимости, страны происхождения, способа транспортировки или метода ввоза", - говорится в указе президента.Положения нового указа начнут действовать с 29 августа."Начиная с 29 августа, ввезенные товары, отправленные не через международную почтовую сеть и стоимость которых составляет 800 долларов США или менее, и которые в противном случае подпадали бы под освобождение по правилу de minimis, будут облагаться всеми применимыми пошлинами", - говорится в заявлении Белого дома по поводу указа.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп отменил беспошлинный режим для товаров стоимостью до 800 долларов

Трамп запретил беспошлинный ввоз товаров с таможенной стоимостью до $800

© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов, согласно указу президента.
"Беспошлинное освобождение по принципу de minimis, предусмотренное в соответствии с разделом 1321(a)(2)(C) главы 19 свода законов США, больше не будет применяться к какой-либо партии товаров, не подпадающих под действие раздела 1702(b) главы 50 свода законов США, независимо от стоимости, страны происхождения, способа транспортировки или метода ввоза", - говорится в указе президента.
Положения нового указа начнут действовать с 29 августа.
"Начиная с 29 августа, ввезенные товары, отправленные не через международную почтовую сеть и стоимость которых составляет 800 долларов США или менее, и которые в противном случае подпадали бы под освобождение по правилу de minimis, будут облагаться всеми применимыми пошлинами", - говорится в заявлении Белого дома по поводу указа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Грэм* рассказал, почему Трамп хочет ввести импортные пошлины
Вчера, 18:13
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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