https://ria.ru/20250730/tramp-2032475857.html

Трамп ввел 50-процентные пошлины на товары из Бразилии

Трамп ввел 50-процентные пошлины на товары из Бразилии - РИА Новости, 30.07.2025

Трамп ввел 50-процентные пошлины на товары из Бразилии

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении Бразилии за действия, представляющие "угрозу" для Соединенных... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T22:26:00+03:00

2025-07-30T22:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении Бразилии за действия, представляющие "угрозу" для Соединенных Штатов, заявил Белый дом. "Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 40-процентных пошлин на товары из Бразилии, в результате чего общий размер пошлин достигнет 50 процентов. Это сделано в ответ на недавние действия, политику и практику правительства Бразилии, представляющие собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", — говорится в заявлении.Трамп ранее опубликовал в соцсети Truth Social письмо о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50 процентов. Лидер Соединенных Штатов заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в десять процентов. Также президент США угрожал республике тарифами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника — экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося под следствием. Действующий бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявил, что в случае введения США пошлин республика не будет сожалеть о том, чего нельзя изменить, а вместо этого сосредоточится на поиске других торговых партнеров.

https://ria.ru/20250730/tramp-2032473913.html

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в мире, бразилия, сша, дональд трамп, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, брикс