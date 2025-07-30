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Трамп ввел 50-процентные пошлины на товары из Бразилии - РИА Новости, 30.07.2025
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22:26 30.07.2025 (обновлено: 23:08 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tramp-2032475857.html
Трамп ввел 50-процентные пошлины на товары из Бразилии
Трамп ввел 50-процентные пошлины на товары из Бразилии - РИА Новости, 30.07.2025
Трамп ввел 50-процентные пошлины на товары из Бразилии
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении Бразилии за действия, представляющие "угрозу" для Соединенных... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T22:26:00+03:00
2025-07-30T23:08:00+03:00
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении Бразилии за действия, представляющие "угрозу" для Соединенных Штатов, заявил Белый дом. &quot;Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 40-процентных пошлин на товары из Бразилии, в результате чего общий размер пошлин достигнет 50 процентов. Это сделано в ответ на недавние действия, политику и практику правительства Бразилии, представляющие собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов&quot;, — говорится в заявлении.Трамп ранее опубликовал в соцсети Truth Social письмо о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50 процентов. Лидер Соединенных Штатов заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в десять процентов. Также президент США угрожал республике тарифами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника — экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося под следствием. Действующий бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявил, что в случае введения США пошлин республика не будет сожалеть о том, чего нельзя изменить, а вместо этого сосредоточится на поиске других торговых партнеров.
https://ria.ru/20250730/tramp-2032473913.html
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в мире, бразилия, сша, дональд трамп, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, брикс
В мире, Бразилия, США, Дональд Трамп, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС
Трамп ввел 50-процентные пошлины на товары из Бразилии

Трамп подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении Бразилии

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении Бразилии за действия, представляющие "угрозу" для Соединенных Штатов, заявил Белый дом.
«

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 40-процентных пошлин на товары из Бразилии, в результате чего общий размер пошлин достигнет 50 процентов. Это сделано в ответ на недавние действия, политику и практику правительства Бразилии, представляющие собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", — говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Трамп ввел 50-процентную пошлину на импорт изделий из меди
Вчера, 22:01
Трамп ранее опубликовал в соцсети Truth Social письмо о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50 процентов.
Лидер Соединенных Штатов заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в десять процентов. Также президент США угрожал республике тарифами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника — экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося под следствием.
Действующий бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявил, что в случае введения США пошлин республика не будет сожалеть о том, чего нельзя изменить, а вместо этого сосредоточится на поиске других торговых партнеров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Эксперт предположил о последствиях для Трампа за пошлины в поддержку БРИКС
7 июля, 10:09
 
В миреБразилияСШАДональд ТрампЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКС
 
 
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