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Трамп ввел 50-процентную пошлину на импорт изделий из меди - РИА Новости, 30.07.2025
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22:01 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/tramp-2032473913.html
Трамп ввел 50-процентную пошлину на импорт изделий из меди
Трамп ввел 50-процентную пошлину на импорт изделий из меди - РИА Новости, 30.07.2025
Трамп ввел 50-процентную пошлину на импорт изделий из меди
Президент США Дональд Трамп с 1 августа вводит 50-процентную пошлину на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди, говорится в обнародованном в среду... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T22:01:00+03:00
2025-07-30T22:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с 1 августа вводит 50-процентную пошлину на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди, говорится в обнародованном в среду заявлении Белого дома. Решение принято по итогам расследования минторга США, установившего, что объёмы поставок меди из-за рубежа угрожают национальной безопасности страны. В докладе подчёркивается, что медь необходима для производства вооружения, военной техники, инфраструктуры и критически важного оборудования. "Импорт меди в текущих объёмах ослабляет американскую промышленную базу и делает США уязвимыми перед внешним давлением", — говорится в президентской прокламации, которую обнародовал Белый дом. Мера направлена на стимулирование инвестиций в американское производство меди и снижение зависимости от иностранных поставок, отмечается в документе. Пошлина распространяется и на полуфабрикаты, такие как прокат, и на обработанные изделия из меди.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп ввел 50-процентную пошлину на импорт изделий из меди

Трамп с 1 августа введет 50-процентную пошлину на импорт полуфабрикатов из меди

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с 1 августа вводит 50-процентную пошлину на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди, говорится в обнародованном в среду заявлении Белого дома.
Решение принято по итогам расследования минторга США, установившего, что объёмы поставок меди из-за рубежа угрожают национальной безопасности страны. В докладе подчёркивается, что медь необходима для производства вооружения, военной техники, инфраструктуры и критически важного оборудования.
"Импорт меди в текущих объёмах ослабляет американскую промышленную базу и делает США уязвимыми перед внешним давлением", — говорится в президентской прокламации, которую обнародовал Белый дом.
Мера направлена на стимулирование инвестиций в американское производство меди и снижение зависимости от иностранных поставок, отмечается в документе. Пошлина распространяется и на полуфабрикаты, такие как прокат, и на обработанные изделия из меди.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Грэм* рассказал, почему Трамп хочет ввести импортные пошлины
Вчера, 18:13
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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