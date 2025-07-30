https://ria.ru/20250730/tramp-2032468996.html

Трамп уверен, что сделка с Китаем будет справедливой

Трамп уверен, что сделка с Китаем будет справедливой - РИА Новости, 30.07.2025

Трамп уверен, что сделка с Китаем будет справедливой

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговым вопросам протекают успешно, и выразил уверенность в достижении "очень справедливой"... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T21:04:00+03:00

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговым вопросам протекают успешно, и выразил уверенность в достижении "очень справедливой" сделки."У нас всё продвигается с Китаем. Думаю, всё идёт хорошо... Думаю, у нас будет очень справедливая сделка с Китаем", — сказал он журналистам, комментируя ход торговых переговоров между США и КНР.

https://ria.ru/20250729/ssha-2032225130.html

китай

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дональд трамп, в мире, китай, сша