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Трамп уверен, что сделка с Китаем будет справедливой - РИА Новости, 30.07.2025
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21:04 30.07.2025 (обновлено: 21:05 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tramp-2032468996.html
Трамп уверен, что сделка с Китаем будет справедливой
Трамп уверен, что сделка с Китаем будет справедливой - РИА Новости, 30.07.2025
Трамп уверен, что сделка с Китаем будет справедливой
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговым вопросам протекают успешно, и выразил уверенность в достижении "очень справедливой"... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T21:04:00+03:00
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дональд трамп
в мире
китай
сша
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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговым вопросам протекают успешно, и выразил уверенность в достижении "очень справедливой" сделки."У нас всё продвигается с Китаем. Думаю, всё идёт хорошо... Думаю, у нас будет очень справедливая сделка с Китаем", — сказал он журналистам, комментируя ход торговых переговоров между США и КНР.
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дональд трамп, в мире, китай, сша
Дональд Трамп, В мире, Китай, США
Трамп уверен, что сделка с Китаем будет справедливой

Трамп намерен достичь справедливой торговой сделки с Китаем, переговоры идут

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговым вопросам протекают успешно, и выразил уверенность в достижении "очень справедливой" сделки.
"У нас всё продвигается с Китаем. Думаю, всё идёт хорошо... Думаю, у нас будет очень справедливая сделка с Китаем", — сказал он журналистам, комментируя ход торговых переговоров между США и КНР.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
США обеспокоены закупками Китаем иранской нефти, заявил глава Минфина
29 июля, 20:31
 
Дональд ТрампВ миреКитайСША
 
 
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