Грэм* рассказал, почему Трамп хочет ввести импортные пошлины
Сенатор Грэм: Россия научилась обходить санкции, но Трамп меняет правила игры
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесенный в России в список террористов и экстремистов) утверждает, что президент США Дональд Трамп намерен ввести импортные пошлины в отношении стран, покупающих российские нефть и газ, чтобы лишить Москву финансирования специальной военной операции на Украине.
"Россия, ты научилась обходить санкции и жить с ними. Но, похоже, ты не поняла, что Трамп меняет правила игры: он собирается ввести пошлины против стран, которые покупают у тебя нефть и газ, тем самым подпитывая твою военную машину", - говорится в обнародованном в соцсети X заявлении Грэма*.
Грэм* добавил, что "большинство в американском конгрессе, как республиканцев, так и демократов, готовы поддержать Трампа" в этом шаге.
Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
* внесен в России в список террористов и экстремистов