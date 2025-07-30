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Грэм* рассказал, почему Трамп хочет ввести импортные пошлины - РИА Новости, 30.07.2025
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18:13 30.07.2025 (обновлено: 21:07 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tramp-2032438470.html
Грэм* рассказал, почему Трамп хочет ввести импортные пошлины
Грэм* рассказал, почему Трамп хочет ввести импортные пошлины - РИА Новости, 30.07.2025
Грэм* рассказал, почему Трамп хочет ввести импортные пошлины
Американский сенатор Линдси Грэм* (внесенный в России в список террористов и экстремистов) утверждает, что президент США Дональд Трамп намерен ввести импортные... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:13:00+03:00
2025-07-30T21:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесенный в России в список террористов и экстремистов) утверждает, что президент США Дональд Трамп намерен ввести импортные пошлины в отношении стран, покупающих российские нефть и газ, чтобы лишить Москву финансирования специальной военной операции на Украине. "Россия, ты научилась обходить санкции и жить с ними. Но, похоже, ты не поняла, что Трамп меняет правила игры: он собирается ввести пошлины против стран, которые покупают у тебя нефть и газ, тем самым подпитывая твою военную машину", - говорится в обнародованном в соцсети X заявлении Грэма*. Грэм* добавил, что "большинство в американском конгрессе, как республиканцев, так и демократов, готовы поддержать Трампа" в этом шаге. Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.* внесен в России в список террористов и экстремистов
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в мире, россия, москва, украина, дональд трамп
В мире, Россия, Москва, Украина, Дональд Трамп
Грэм* рассказал, почему Трамп хочет ввести импортные пошлины

Сенатор Грэм: Россия научилась обходить санкции, но Трамп меняет правила игры

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесенный в России в список террористов и экстремистов) утверждает, что президент США Дональд Трамп намерен ввести импортные пошлины в отношении стран, покупающих российские нефть и газ, чтобы лишить Москву финансирования специальной военной операции на Украине.
"Россия, ты научилась обходить санкции и жить с ними. Но, похоже, ты не поняла, что Трамп меняет правила игры: он собирается ввести пошлины против стран, которые покупают у тебя нефть и газ, тем самым подпитывая твою военную машину", - говорится в обнародованном в соцсети X заявлении Грэма*.
Грэм* добавил, что "большинство в американском конгрессе, как республиканцев, так и демократов, готовы поддержать Трампа" в этом шаге.
Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
* внесен в России в список террористов и экстремистов
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