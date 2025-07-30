https://ria.ru/20250730/tramp-2032426942.html

В Белом доме назвали причину введения пошлин против Индии

В Белом доме назвали причину введения пошлин против Индии - РИА Новости, 30.07.2025

В Белом доме назвали причину введения пошлин против Индии

Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в торговых переговорах с Индией и считает, что 25-процентная пошлина поможет выровнять ситуацию,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:30:00+03:00

2025-07-30T17:30:00+03:00

2025-07-30T17:30:00+03:00

в мире

индия

нью-дели

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg

ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в торговых переговорах с Индией и считает, что 25-процентная пошлина поможет выровнять ситуацию, заявил в среду глава Национального экономического совета Кевин Хассет. "У Индии рынок был практически закрыт для американских товаров, тогда как наш рынок был полностью открыт для их продукции. Президент Трамп разочарован достигнутым прогрессом, но считает, что пошлина в 25 процентов исправит ситуацию", - сказал он в эфире телеканала Fox News. Во вторник Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.

https://ria.ru/20250718/indiya-2029825951.html

индия

нью-дели

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, нью-дели, сша, дональд трамп