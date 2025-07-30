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В Белом доме назвали причину введения пошлин против Индии - РИА Новости, 30.07.2025
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17:30 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/tramp-2032426942.html
В Белом доме назвали причину введения пошлин против Индии
В Белом доме назвали причину введения пошлин против Индии - РИА Новости, 30.07.2025
В Белом доме назвали причину введения пошлин против Индии
Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в торговых переговорах с Индией и считает, что 25-процентная пошлина поможет выровнять ситуацию,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:30:00+03:00
2025-07-30T17:30:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в торговых переговорах с Индией и считает, что 25-процентная пошлина поможет выровнять ситуацию, заявил в среду глава Национального экономического совета Кевин Хассет. "У Индии рынок был практически закрыт для американских товаров, тогда как наш рынок был полностью открыт для их продукции. Президент Трамп разочарован достигнутым прогрессом, но считает, что пошлина в 25 процентов исправит ситуацию", - сказал он в эфире телеканала Fox News. Во вторник Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.
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в мире, индия, нью-дели, сша, дональд трамп
В мире, Индия, Нью-Дели, США, Дональд Трамп
В Белом доме назвали причину введения пошлин против Индии

Хассет: Трамп разочарован отсутствием прогресса в торговых переговорах с Индией

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в торговых переговорах с Индией и считает, что 25-процентная пошлина поможет выровнять ситуацию, заявил в среду глава Национального экономического совета Кевин Хассет.
Индии рынок был практически закрыт для американских товаров, тогда как наш рынок был полностью открыт для их продукции. Президент Трамп разочарован достигнутым прогрессом, но считает, что пошлина в 25 процентов исправит ситуацию", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
Во вторник Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.
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В миреИндияНью-ДелиСШАДональд Трамп
 
 
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